AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında 780 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

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14/03/2025

AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında 780 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

AJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, avantajlı biletler İstanbul, Ankara ve Çukurova havalimanlarından Lefkoşa'ya 27 Mart'a kadar yapılacak tek yön uçuşlarda geçerli olacak.

Avantajlı biletler, AJet mobil uygulaması ve internet sitesinden satın alınabilecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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