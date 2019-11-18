Ak Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği’nden Bayrak Yakılmasına Kınama

Ak Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta, şerefiyle, hür ve güven içinde yaşama kararlılığının simgesi olduğunu, ona saldırmanın, yakmanın Kıbrıs Türk halkına saldırmakla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Ak Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, “ Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile taçlandırılan Kurtuluş Savaşı’nı örnek alarak canımız, kanımız pahasına, sadece Anavatanımız Türkiye’nin büyük desteğiyle, milli mücadele sonucu bu topraklarda bir devlet kurduk. Bu devleti, özgürlüğümüzü Rum hayallerine kurban etmemizi kimse beklemesin” ifadelerine yer verildi.

18/11/2019 13:03