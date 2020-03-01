Ak Hataylılar Kardeşlik, Dayanışma ve Kültür Derneği'nden kınama

Ak Hataylılar Kardeşlik, Dayanışma ve Kültür Derneği, Suriye’nin İdlip kentindeki saldırıda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Dernek başkanı Mehmet İpek, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Saldırı sonucu gelen haber ile şehitlerimizin evlerine ateş düştü, ciğerlerimiz kor kor oldu. Hunharca yapılan saldırıyı kınıyor şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifa, ailelerine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun Türkiye’m”

01/03/2020 13:17