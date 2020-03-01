Ak Hataylılar Kardeşlik, Dayanışma ve Kültür Derneği'nden kınama
01/03/2020
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Ak Hataylılar Kardeşlik, Dayanışma ve Kültür Derneği, Suriye’nin İdlip kentindeki saldırıda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Dernek başkanı Mehmet İpek, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Saldırı sonucu gelen haber ile şehitlerimizin evlerine ateş düştü, ciğerlerimiz kor kor oldu. Hunharca yapılan saldırıyı kınıyor şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifa, ailelerine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun Türkiye’m”