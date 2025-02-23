Oğuzhan Hasipoğlu’ndan AK Parti Kongresi Mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tebrik

Hasipoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, kongrenin Anavatan Türkiye için hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Ankara’da Kritik Görüşmeler

Kongre kapsamında, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve kongreye katılan yabancı siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Hasipoğlu, Ankara’daki temasları sırasında ayrıca büyükelçiler ve yurtdışındaki Türk STK’larla görüşme fırsatı bulduklarını aktardı.

Hasipoğlu, Türkiye ve KKTC arasındaki bağların güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak, kongrenin Türkiye’ye ve Türk milletine hayırlı olmasını temenni etti.