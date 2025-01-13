AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında andı.

YAYIN TARİHİ:
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13/01/2025

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında andı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türk davasının yılmaz savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş
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