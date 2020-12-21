Ak Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı

Ak Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanlığı, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ak Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan yayınlanan mesajda, “Kanlı Noel olarak adlandırılan bu barbarca saldırılarda yaşamlarını yitiren tüm Kıbrıslı Türkleri saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ak Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

57 yıl önce Rum Tedhişçileri tarafından gerçekleştirilen Akritas Planı'nın devamı niteliğindeki saldırılarda 30 bin Kıbrıslı Türk köylerinden, yaşadıkları yerlerden göç ettirilmiş, 364'ü ise feci şekilde katledilmiştir.

Kanlı Noel olarak adlandırılan bu barbarca saldırılarda yaşamlarını yitiren tüm Kıbrıslı Türkleri saygı ve rahmetle anıyor, acısını yüreklerinde hala ilk günkü gibi hisseden yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2020 17:57