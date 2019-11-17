AK Parti KKTC Temsilciliği Gençlik Kolları KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

AK PARTİ KKTC Temsilciliği Gençlik Kolları, Güney Kıbrıs’ta ELAM’ın yaptığı KKTC bayrağı yakma eylemine tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağı yakma eylemine tepkiler çığ gibi büyüyor. AK PARTİ KKTC Temsilciliği Gençlik Kolları yaptığı yazılı açıklamada yaşanan olayı protesto etti.

Açıklama şöyle;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıldönümü her kesim tarafından Lefkoşa’da büyük bir coşkuyla kutlanırken, bir devletin kutsalı olan bayrağını hedef alan Güney Kıbrıs tarafında yaşanan haddini aşan “Bayrak Yakma” hadisesini şiddetle kınıyoruz.

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren kendisine Rum Ulusal Halk Hareketi (ELAM) adını veren bu militanlar daha önce de defalarca Güney Kıbrıs’ta bulunan Türklere yönelik saldırıda bulunmuşlardır. Bu örgütün 15 Kasım’da gerçekleştirdiği “Bayrak Yakma” eyleminin yanı sıra yine 15 Kasım günü Güney de yapılan protestolar KKTC’nin ve Kıbrıs Türkünün nasıl bir zihniyet ile karşı karşıya olduğunun tüm dünya tarafından anlaşılması açısından önemlidir.

Altını çizerek belirtmek isteriz ki, bu saldırganlığa, bu ahlaksızlığa Kuzey Kıbrıs Türk Halkı geçit vermeyecek ve Kıbrıs’ta yüzyıllara dayanan Türk varlığının ve sarsılmaz dirayetinin bir tezahürü olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ilelebet mavinin sonsuzluğunda dalgalanacaktır.

17/11/2019 18:14