Ak Parti KKTC Temsilciliğinden Dr. Fazıl Küçük mesajı

Ak Parti KKTC Temsilci Vekili Sıtkı Öztekin Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 37’inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Öztekin şu ifadeleri kullandı:

Özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçüğün vefatının 37. Ölüm yıldönümünde onu ve özgürlük mücadele arkadaşlarını saygı, özlem, Rahmetle anıyoruz. O’nun Bıraktığı özgürlük ruhuna en iyi şekilde sahip çıkacağız. DR. Küçük; Kuzey Kıbrıs Türküne hizmet etmiş ve bizlerin bugünlere gelmesine büyük emeği geçmiş bir liderimizdir. Kıbrıs’ta Türk varlığı için canla başla çalışmış bir liderimizi, verdiği mücadelede yanında bulunan arkadaşlarını, davasını, verdiği mücadeleyi Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır.

“Hangi anlaşma yapılırsa yapılsın Kıbrıs’ta barışın devamlı olabilmesi, özgürlüğün bekçisi Türk ordusunun buradan ayrılmamasına bağlıdır.” (Dr. Fazıl Küçük)

Rahmetli Dr. Küçüğü saygı, özlem ve Rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

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15/01/2021 15:38