AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer oldu

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25/10/2022

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AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer oldu

AK Parti KKTC Temsilciliği’nde devir teslim töreni yapıldı. AK Parti KKTC Temsilcisi Sıtkı Öztekin görevini bu göreve atanan Fahri Yönlüer’e devretti. Parti Temsilciliği’nde gerçekleştirilen törene KKTC’de temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala da katıldı.

Törende konuşan Efkan Ala, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptıkları temaslara değinerek, bu görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Efkan Ala, KKTC’nin egemen bir devlet olarak uluslararası platformlarda yerini almasını destekleyecek bütün politikaların arkasında olduklarını da vurguladı. “Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadan ama kimseye de bizim hakkımıza hukukumuza müdahale etme hakkı vermeden, doğru dürüst, ne yaptığını bilen bir dış politika izliyoruz” diyen Ala bu dış politikanın dünyadan da takdir topladığını ve netice aldığını kaydetti.

25/10/2022 19:01
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TAGS: AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer oldu
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