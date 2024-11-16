AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında olduklarını bundan sonra da yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı platformunda yerini almasının dünyaya verilmiş bir mesaj olduğunu belirterek, bundan sonraki dönemde de KKTC'nin egemen bir devlet olarak tanınması için bütün girişimlerin daha da güçlü bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

KKTC'nin bu platformda bulunmasından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin rahatsız olmasına yönelik Çelik, bunun bir “vizyonsuzluk” olduğunu söyledi; buradaki esas sorunun Güney Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın tamamını temsil hakkı olmadığı halde, “Kıbrıs'ın tamamını temsil hakkı vardır” diyerek AB'ye alanlar olduğunu vurguladı.

Çelik, partisinin genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

- "KKTC, milletimizin göz bebeği, kardeş bir devlet olarak bir sürü badireleri atlatarak yoluna devam ediyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 41'inci kuruluş yılını kutlayan Çelik, "41 kere maşallah diyelim. Bu dönem içerisinde çok yoğun mücadeleler verildi ve görüldüğü gibi bütün bu mücadeleler içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeği, kardeş bir devlet olarak bir sürü badireleri atlatarak yoluna devam ediyor." dedi.

Rum kesimi ve Yunanistan'ın tuzak ve ambargolarıyla dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü dışlama faaliyetlerine rağmen KKTC'nin bölgede istikrarın temsilcisi olduğunu ve egemen bir devlet olarak varoluşunu sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün özellikle Rum kesiminin içine girdiği ilişki trafiğine dikkat edildiği zaman KKTC'nin varlığının hem egemen bir devlet olarak hem de bölge barışı açısından ne kadar kritik olduğu daha net görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına değinen Çelik, üye ülkelerin merkez bankalarının komite kurmasının, dijital ekonomi, uzay ve ortak alfabe çalışmalarının önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Tabii KKTC'nin bu platformda yerini alması da dünyaya verilmiş bir mesajdır. Tabii enteresan olan şudur, KKTC'nin o platformda bulunmasından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin rahatsız olması, yani bunun KKTC'nin tanınmasına dönük bir girişim olduğunu söyleyerek, sadece Rum kesimini Kıbrıs'taki devlet gibi gösterip, ondan sonra da bu girişimler karşısında bir söz söylemesidir. Burada esas bu sorunu ortaya çıkaran, sınır sorunu olan, hiç entegrasyonunu sağlamamış bir ülkeyi, Güney Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın tamamını temsil hakkı olmadığı halde, 'Kıbrıs'ın tamamını temsil hakkı vardır' diyerek AB'ye alanlar aslında bu sorunun kaynağıdır. Şimdi bir de KKTC'nin egemenlik haklarına karışmaya kalkıyorlar. Bu başlı başına bir vizyonsuzluktur. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin meselesi bu değildir. Başka meselelerle uğraşmasında fayda vardır. Ama temsilcinin bu sözü AB'deki maalesef bu meseleleri yönetme konusundaki vizyonsuzluğun yeni bir örneği olarak ortaya gelmiştir.

Bundan sonraki dönemde de KKTC'nin her alanda destekleneceğini, KKTC'nin egemen bir devlet olarak tanınması için bütün girişimlerin daha da güçlü bir şekilde sürdürüleceğini ifade etmek isterim."