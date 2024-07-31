AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu bölge savaşı istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, gerçekleştirilen suikasta tepki gösterirken, 'Bugün yeni faza geçildi. İsrail bölgesel savaşın tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atıyor.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Bugün sabahleyin çok büyük acı veren bir olaya uyandıklarını Filistin davasının önemli liderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, alçak bir siyonist suikast neticesinde şehit olduğunu hatırlattı. Çelik, Filistin halkına, başsağlığı dilediğinde bulundu. İsmail Haniye'nin öldürülmesinin milletin acısı olduğunu ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanımız Filistin davasındaki mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmişti. İnsanlık değerlerinden yana olanların ve herkesin acı bir günü bugün. Milletimizin ve tüm insanlığında başı sağ olsun. Bu Siyonist suikasti gerçekleştiren katliamcı ve soykırımcı şebeke, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da aynı katliam siyasetine ve soykırıma devam edeceğini ifade ediyor. Bu tabii bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

Dün Lübnan'a yapılan saldırının, bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edeceğini söyleyen Çelik, “Amerikan Kongresinde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır. Oradaki her alkışın bu zulme destek vermek anlamına geleceğini söylemiştik. Orada verilen her alkış bugünkü bu suikasta verilen destek olarak ortaya çıkmıştır. Dün Lübnan'a yapılan saldırı olarak ortaya çıkmıştır. Dün Lübnan'a yapılan saldırı olarak ortaya çıkmıştır. Bu acı gün aslında Filistin davası ve burada yapılan zulümler karşısında insanlığın ne kadar çaresiz kalması bakımından da acı bir görüntüdür” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim olayları olduktan sonra ‘Bölgedeki bütün sınırlar değişecek demişti' sözlerini hatırlatan Çelik, “ Aslında Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarını bölgede daha yayılmacı ve savaş savaşı yayacak bir politika için kullanmaya başlayacağının ilk işaretini orada görmüştük. ‘Bölgede sınırlar değişecek' diyen Netanyahu daha sonra ‘David Koridorunu kuracağız' dedi.

'NETANYAHU VE EKİBİ GÖRÜNMEMİŞ BİR SOYKIRIMA İMZA ATTILAR'

David Koridorunun ne olduğuna bakanlar birçok ülkeyi ilgilendiren bir siyasi projenin Netanyahu tarafından dini referanslarla istismar edildiğini gördüler. Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi insanlık tarihinde görünmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en net, en güçlü ses Türkiye'den çıktı, Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Netanyahu'nun ve katliamcı-soykırımcı ekibinin saldırgan bir siyaset peşinde koştuğunu ve bunun ülkemiz dahil bölge ülkelerinin hepsinin milli güvenliğini tehdit eden sonuçlara ulaşacağını söylemişti” şeklinde konuştu.

7 Ekim'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar teker teker gerçekleştiğini ve ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, “Uluslararası toplumun kayıtsızlığı bu noktaya getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına destek verenlerin Filistin Devleti'ni tanıdıklarını ve Filistin davasında daha pozitif bir rol aldıklarını hep beraber gördük. Fakat maalesef Batı toplumu barış için bir inisiyatif koymak yerine Filistin Devletini tanıyanlar ve destekleyenler hariç oraya savaş gemisi göndermeyi tercih ettiler” dedi.

Çelik, bu suikasttan sonra İsrailli Bakanların yaptığı açıklamalara baktıklarında suikastı öteye taşıyacak bir takım organizasyonlar içerisinde olduklarını gördüklerini belirtti.