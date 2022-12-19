AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

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19/12/2022

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AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

Temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak, dua edilen ziyaret sırasında heyetlere, Yüzbaşı Ali Kılınç tarafından şehitlik hakkında bilgi verildi.

Ziyarette heyetlere, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan  eşlik etti.

19/12/2022 11:04
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TAGS: AK Parti, Boğaz Şehitliği
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