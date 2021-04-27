AK Parti'den Biden'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin "Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı. Çelik, 'Açıklamanın zamanlaması daaçıklama gibi yanlış olmuştur. Normalleşme çalışmalarını sabote etmiştir' dedi.

Diyarbakır annelerimizin eylemi sürüyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kaçırılan 83 çocuğun yaşı 18'in altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur bu.

BIDEN'IN 'SOYKIRIM' İFADESİ

1915 olayları konusunda ABD'de sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir Amerikan başkanı tarafından terk edilmiş oldu. Asla kabul etmeyiz ve şiddetli bir biçimde kınadığımızı ifade ediyoruz. Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. İlk defa bir ABD Başkanı'nın böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Maalesef son derece dar bir bakış açısı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1915 olaylarında soykırım olarak adlandırılabilecek bir içeriğin olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Hukuki açıdan tamamen yanlış bir söylemdir. Tarihi açıdan, siyasi açıdan ve hukuki açıdan Sayın Biden'ın söylemi yanlış bir söylemdir.

Osmanlı Devleti bir isyanla karşı karşıya kalmıştır. Yer değiştirme şeklinde Ermeni çetecilerine karşı bir tedbir konulmuştur. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin özgüvenli tarihi ve hukuksal dayanaklarını gösteren atılımlar yapmıştır ve bir çağrıda bulunmuştur. Nitekim ABD'li tarihçilerin yazdığı bir mektup vardır. NY Times ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmıştı. 69 Amerikalı tarihçi bu mektubu kaleme almıştı. Biden'ın da içinde bulunduğu senatörlere yazıyorlar. 1915 olaylarının herhangi bir şekilde soykırım olarak adlandırılamayacağı şeklinde, 1915 olaylarının karmaşık, tartışmalı doğasına dikkat çeken bir mektup. Biden hangi dayanaklarla bu ifadeye ulaşmış bilmemiz mümkün değil. Ermenistan ile aramızda güven verici adımların atılması için adımlar atılmıştır. Bu eylem planı Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Tarihçiler tartışsın diyorsunuz, Ermenistan tarafı gelmiyor. Ortaya çıkan sonuç nettir. Türkiye özgüven ile bu meseleye yaklaşırken Ermenistan tarafı kaçmıştır.

Bundan nemalanan, birçok odak vardır. Ve bu lobi, siyasetleri rehin alan bir tavır içindedir. Açıklamanın zamanlaması da yanlış olmuştur. Normalleşme çalışmalarını sabote etmektir. Hukuki açıdan bir etkisi yoktur.

Türkiye'de bir arada yaşama geleneğini sürdürüyoruz. Aramızda ayrılık gözetmiyoruz. Bu iftirayı reddediyoruz. böyle bir soykırım olmamıştır. Biden bu açıklama ile çok kötü bir gelenek başlatmıştır.

HDP'YE TEPKİ

HDP çok vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesi gerekir. Milletimize iftira edenlere karşı esas duruşa geçeceksiniz. Buna karşı susanların bu suskunlukları ile yüzleşmesi gerekir.

Kardeş Azerbaycan Başkanı Aliyev ve 48 partiye en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu meselede de bizim yanımızda oldular.

Bu habere tepkiniz:



27/04/2021 18:40