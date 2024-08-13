AK Parti'nin İngiltere Temsilciliğine Erdal Yetimova, KKTC Temsilciliğine Emre Kaya atandı

AK Parti İngiltere Temsilciliğine Erdal Yetimova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliğine Emre Kaya atandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin, siyasetini "bayrak yarışı" anlayışıyla necip millete, vatandaşa ve insanlığa hizmet üzerine kuran "büyük bir aile" olduğunu belirtti.

AK Parti'nin, İngiltere ve KKTC Temsilciliği görevlerini yürüten Abdurrahim Boynukalın ve Fahri Yönlüer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti'nin İngiltere Temsilciliğine atanan Erdal Yetimova ile KKTC Temsilciliğine atanan Emre Kaya'ya yeni görevlerinde başarı diledi.