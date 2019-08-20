HABER KIBRIS

ad

Akacan davası ertelendi

2019 Ocak ayında 2 korumasıyla Erhan Başay ve Zeki Asimoğlu’nu darp eden Bulut Akacan’ın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası ertelendi.

ads
20/08/2019

ads
Akacan davası ertelendi

2019 Ocak ayında 2 korumasıyla Erhan Başay ve Zeki Asimoğlu’nu darp eden Bulut Akacan’ın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası ertelendi. Başsavcılık’ın davanın yeni adlı yıla kalmasını talep ederken sanık avukatlar müvekkillerinin 8 aydır cezaevinde olduğunu ifade etti. Mahkeme, davayı 18 Eylül tarihine erteledi. Mahkeme korumaların tutukluluklarına ve Akacan’ın teminatla serbestiyetinin devamına karar verdi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: bulut akacan, erhan başay, haber, Zeki Asimoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.