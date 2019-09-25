Akacan davası ertelendi

Girne’de 2019 yılı Ocak ayında korumaları Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan İş adamı Bulut Akacan ve korumaları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava, savunmanın erteleme talebi üzerine 30 Eylül Pazartesi günü saat 10.30’a tehir edildi.

Akacan ile korumalarının 30 Eylül’de itham edilmesi bekleniyor.

25/09/2019 18:42