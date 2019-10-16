Akacan davası ertelendi

Girne’de Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan İş insanı Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davası 21 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

İddia makamını ve savunmanın bugün hitap yapması beklenirken, tarafların mahkeme zabıtlarını talep etmesi nedeniyle duruşma ertelendi. Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada taraflara mahkeme zabıtlarının temin edilebilmesi için dava 21 Ekim’e ertelendi.

16/10/2019 18:07