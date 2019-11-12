Tüm davalarda suçlu bulundular, ceza az sonra..

Girne’de Ocak ayında, bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davasında karar açıklandı.

Sanıklar yargılandıkları tüm meselelerden suçlu bulundular. İş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un ne kadar ceza alacağı ise az sonra açıklanacak Füsun Cemallar başkanlığında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklara karar bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen mahkemede okundu.

Kararda sanıkların bu olayda birlikte hareket ettikleri ve vahim zarara yol açtıkları dikkate alındı. 3 sanığın da tüm davalardan suçlu bulunduğu ifade edildi. Vasıf Kurbanov’un avukatı İlker Sertbay karar anında itiraz ederek vahim zararın hukuki karşılığının ne olduğunu hakime anlattığı öğrenildi. Sertbay’ın ardından bir çok örnek vererek suçun karşılığının para cezası olduğunu anlattığı ifade ederek sanıklara para cezası verilmesi gerektiğini söyledi.

Sertbay mahkeme heyetine sanıkların özgürlüğünü kısıtlayacak bir karar çıkmaması gerektiğini aktardı.Sertbay mahkeme heyetine sanıkların özgürlüğünü kısıtlayacak bir karar çıkmaması gerektiğini aktardı..

Avukat Doğa Zeki, Orçun Özorçun’nun ciddi sağlık problemlerinin olduğunu hapis cezası alması durumunda sağlığının büyük zarar göreceğini dile getirdi ve cezanın para cezasına çevrilmesini istedi.

Avukat Kıvanç Rıza ise Bulut Akacan’nın bir ailesi olduğunu, küçük çocukları olduğunu ve gözü yaşlı bir eşi bulunduğunu kaydetti. Rıza, Bulut Akacan’nın büyük bir iş adamı olduğunu ve sevilen bir isim olduğunu söyleyerek Akacan’nın ağır bir ceza alması durumunda iş hayatının büyük zarar göreceğini ifade ederek cezanın para cezasına çevrilmesini istedi.

12/11/2019 12:15