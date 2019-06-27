Akacan davasında yeni gelişme!

Bulut Akacan’ın geçtiğimiz aylarda iş insanı Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla birlikte darp etmesinin ardından başlayan mahkeme süreci devam ediyor. Bulut Akacan’ın mahkemede korumalarından ayrı yargılanma talebi reddedildi.

Bulut Akacan ve iki koruması Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun’un yargılandığı darp davası bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüşüldü.

Mahkeme Akacan ve korumaları Kurbanov ile Özorçun'un darp olayından ayrı ayrı yargılanmaları talebini reddetti. Dava 20 Ağustas’a ertelendi.

Bu gelişmelerin ardından Erhan Başay’ın şikayetini geri çekmesi de Bulut Akacan’ın yargılanmasına etki etmeyecek.