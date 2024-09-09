Akacan Holding ve Broadmax Internet Şirketi İşbirliklerini Kutladı

Akacan Holding, tüm yeni ve bazı mevcut konut ve iş merkezi projelerinde, müşterilerine son teknoloji fiber internet hizmeti sağlaması için Broadmax Internet Şirketi ile anlaştı.

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09/09/2024

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Akacan Holding ve Broadmax Internet Şirketi İşbirliklerini Kutladı

Akacan Holding, tüm yeni ve bazı mevcut konut ve iş merkezi projelerinde, müşterilerine son teknoloji fiber internet hizmeti sağlaması için Broadmax Internet Şirketi ile anlaştı. Tam 15 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve fiber internet teknolojisinin adamızda ilk uygulayıcısı konumunda olan Broadmax Internet Şirketi direktörü, şirket portföylerine Akacan Holding gibi köklü, güvenilir ve vizyon sahibi bir şirketi daha kattıkları için gururlu olduklarını belirtti. Akacan Holding yönetim kurulu başkanı Bulut Akacan ve Broadmax Internet Şirketi direktörleri ile iki şirketin yönetim kadroları bu önemli gelişmeyi hep birlikte Girne’de bir yemekle kutladılar.

09/09/2024 14:59
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TAGS: Akacan Holding
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