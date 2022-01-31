Akacan, Ulucanlar ailesini suçladı…

İş insanı Bulut Akacan, babası Mehmet Akacan'ın uğradığı silahlı saldırının ardından bir video yayınlayarak, açıklamalarda bulundu.

Hastane önünde açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, babasının 5 el ateş edilerek bacağından vurulduğunu ve bacağına isabet eden mermiler nedeniyle Mehmet Akacan’ın bacak kemiğinin parçalandığını ifade etti.

Akacan, yaşanan olayla ilgili Ulucanlar ailesini suçladı ve bu olayın failinin Ulucanlar ailesi olduğunu iddia etti.

Akacan şöyle devam etti: Evimizin içine kadar girdiler yetmedi, restoranımıza kurşun yağdırdılar yetmedi, daha sonra çok sayıda tehdit telefonları aldık. Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuru yapmamıza rağmen koruma altına alınmadık. Ulucanlar bizden 1 milyon Sterlin haraç talep ettiler.

Madem devletimiz bize sahip çıkamayacak bu parayı ödeyelim de kurtulalım, yoksa canımızdan olacağız” dedi.

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31/01/2022 20:59