Akacan’ın iddialarına yanıt…

İş insanı Bulut Akacan babası Mehmet Akacan’ın kurşunlanması sonrası açıklama yapmış Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ni zan altında bırakacak ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu iddialara ilişkin Büyükelçiliğe yakın kaynaklardan yapılan açıklamada “Söz konusu iddialar gerçek dışı ve iftiradan ibarettir” denildi.

Büyükelçiliğe yakın diplomatik kaynakların açıklaması şöyle: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik makamı bu akşam bir video paylaşımında iddia edildiği üzere herhangi bir konuda arabuluculuk makamı değildir. Söz konusu iddialar gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Kamuoyuna duyurulur.

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31/01/2022 22:24