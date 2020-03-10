Akacan’ın sanal bet davası 18 Mart’a ertelendi

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurundaki duruşmada dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli tahkikat memuru Polis Çavuşu Yahya Suçimez şahadetini tamamladı. Suçimez şahadetini tamamlaması ile ön duruşmalar tamamlandı. Dava ağır cezaya havale edilmek üzere 18 Mart’a ertelendi.

10/03/2020 21:30