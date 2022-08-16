Akademi, Brando’nun Oscar’ını reddetmek üzere sahneye çıkan Littlefeather’dan 50 yıl sonra özür diledi

1973 yılında düzenlenen Oscar ödül töreninde 26 yaşındaki Sacheen Littlefeather, Marlon Brando’ya verilen en iyi erkek oyuncu ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkmıştı.

Baba (The Godfather) filmiyle ödül kazanan Brando, Littlefeather’ın kendisine verilen ödülü reddetmesi için törende sahneye çıkmasını istemişti.

Ancak Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kaldı.

Oscar ödül törenlerini düzenleyen Akademi, 50 yıl sonra Littlefeather’dan özür dilediğini açıklayarak müzesinde Littlefeather için özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı.

Bugün 75 yaşında olan Littlefeather, o zamanlar Oscar’da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.

60 saniye süren konuşması ikonik bir önem kazanarak kültür tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olarak tarihe kazındı.

O zaman oyuncular sendikasının bir üyesi olan Littlefeather, konuşmasında Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmıştı.

Sacheen Littlefeather (ortada) hayatını yerlilerin haklarına adayan sağlam bir aktivist

Sağlam bir aktivist olan Littlefeather, kanser hastası olduğu için çok nadir röportaj veriyor.

Littlefeather, özürle ilgili olarak, “Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır, sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım! Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek, hayatta kalmamızın yolu bu” dedi.

Littlefeather, kendisine saldırmak üzere sahneye gelen oyuncu John Wayne’in zorla engellendiğini ve hükümetin yer aldığı herhangi bir programı kapatmayı tehdit ettiği için iş bulmasının engellediğini aktardı.

Francis Ford Coppola’nın Baba filmi o yıl törenlerde en iyi film ödülünü de kazanmıştı.

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16/08/2022 09:09