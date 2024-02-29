Akan Kürşat güneyde beraat etti!

Güney Kıbrıs’ta mahkemeye çıkarılan Avukat Akan Kürşat, hakkındaki davalardan beraat etti.

Hakkında 2007'den beri Avrupa tutuklama emri bulunduğu belirtilen Akan Kürşat, 30 Aralık’ta “suç işlemek için teşekkül oluşturma, başka şahsın adına kayıtlı malı yasa dışı bulundurma ve kullanma, yalan beyanla mal elde etmek, yasa dışı eylemlerden edinilen geliri meşrulaştırmak” suçlamalarıyla İtalya’da kaldığı otelde tutuklanmıştı.

İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmeyen Akan Kürşat ile ilgili bugün görülen duruşmada beraat kararı verildi.