Akan Kürşat için kritik karar açıklandı

Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat yılbaşı tatili için bulunduğu İtalya’da, kuzeydeki Rum mallarının satışı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bugün Roma mahkemesinde yapılan duruşmada Kürşat'ın davasının 6 Şubat’a ertelendiği bildirildi.

Bu süreçte Kürşat'ın tutukluluğu devam edecek.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Kürşat’ın Rum Yönetimine iadesine itiraz etmemesi halinde, 10 gün içerisinde Rum polisi tarafından Güney Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini yazdı.

Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Kürşat’ın Europol nezdinde hala daha geçerli olan 2005 tarihli tutuklama emri uyarınca tutuklandığını ve akabinde Rum makamlarının Kürşat’a 2007 tarihli yeni tutuklama emrini teslim ettiğini de kaydeden gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Kürşat’ın Roma’daki otelde tutuklanmasının otelde kalış detaylarının kaydedilmesi için sunduğu Türk pasaportu temelinde gerçekleştiğine işaret etti.

Gazete Kürşat’ın pasaport numarasının 2005 yılının ağustos ayı tarihli Avrupa tutuklama emrinde yer almasından ötürü, tutuklanmasının da kaldığı otelde gerçekleştiğini öne sürdü.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Avukatın İadesi Konusundaki Yanıtı Roma’da - 2005 Tarihli Tutuklama Emri Ayrıca Sahtekarlık ve Sahte Beyanlar Yoluyla Para Teminiyle de İlgili” başlıklı haberinde, Akan Kürşat’ın İtalya’da 2005 tarihli tutuklama emri uyarınca tutuklandığını ve bunun akabinde 2005 tarihli tutuklama kararı iptal edilerek, yeni bilgiler ve tanıklıkların eklenmesiyle 2007 tarihli tutuklama kararının çıkarıldığını kaydetti.

Haberinde 2007 tarihli tutuklama kararında Kürşat’ın adı yanı sıra İngiliz Gary Rob ile biri müteahhit biri de mühendis olmak üzere iki Kıbrıslı Türk’ün daha isminin bulunduğunu iddia eden gazete, tüm bu kişilerin KKTC’deki bir şirketle bağlantıları olduğunu da öne sürdü.

“KKTC PANİĞE KAPILDI”

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesiyle İlgili Olarak Kendilerini Tuzağa Düşürdüler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, KKTC’de paniğe kapılmış bir şekilde, olayın sonuçlarının büyüklüğünün farkına varılarak konuyla ilgili bir çıkış yolu arandığını öne sürdü.

KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesi, yasadışı bir şekilde istismar edilmesi ve satılmasının ele alınmasının” karmaşık bir konu olduğunu yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının artık sorunun farkında olduğunu ve bu durumdan kurtulmak için yollar bulmaya çalıştığını öne sürdü.

Haberde Rum İçişleri Bakanının bunun hukuki boyutlara sahip olan ve içişleri bakanlığı haricinde maliye bakanlığı ile iki bakanlıktan oluşan komiteyi de ilgilendiren karmaşık bir konu olduğundan söz ettiği de kaydedildi.