Akan Kürşat teminatla serbest

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09/02/2024

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Akan Kürşat teminatla serbest

Girne bölgesinde eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya’da tutuklanan ve Güney Kıbrıs’a iade edilen Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın yeni duruşmasına kadar teminatla serbest bırakılmasına karar verildi.

Fileleftheros ve SigmaLive’in haberine göre bugün Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Akan’ın 10 bin Euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek serbest bırakılmasına karar verildi.  

İtham edildiği 20 suçlamayı kabul etmediği bildirilen Akan Kürşat tutuksuz yargılanacak. Davası görülmeye 29 Şubat’ta saat 10.30’da başlayacak. Kürşat 19 Şubat’tan başlamak üzere her ayın birinci ve üçüncü pazartesi günü 18.00 – 21.00 saatleri arasında Ay. Demet Rum Polis Karakoluna giderek ispatı vücut edecek.

09/02/2024 12:27
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TAGS: Akan Kürşat
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