Akan Kürşat’ın kefaletle serbest bırakılması Rum basınında

İtalya’da tutuklanan Avukat Akan Kürşat’ın dün Güney Kıbrıs’ta mahkemeye çıkarılması ve kefaletle serbest bırakılması Rum basınında geniş yer aldı.

Politis gazetesi: “Kürşat Kefaletle Serbest – İşgal Bölgelerine Gidip Gelecek” başlıkları altında verdiği haberinde, tutuklandığı İtalya’dan Güney Kıbrıs’a iade edilen ve dün çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakılan Avukat Akan Kürşat’ın toplamda 20 suçlamayla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Gazete, Kürşat’ın toplam 70 bin Euro kefalet ve önümüzdeki Pazartesinden itibaren ayın her birinci ve üçüncü Pazartesi günü “Ayios Demetios” (Metehan) Polis Karakolu’na ispatı vücut yapması gerektiği belirtirken bir sonraki duruşmanın 29 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Söz konusu dava dosyasının geçmişine de haberde geniş yer veren gazete, mahkeme kararında Kürşat’ın seyahat belgelerine yönelik herhangi bir kısıtlanma da açıklanmadığını vurguladı.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuya ilişkin sorular üzerine, mahkemenin verdiği karara işaret etti.

Letimbiotis; Kürşat’ın KKTC’ye geçip ardından Rum Polis Karakolu’na isbatı vücut yapıp yapamayacağı yönündeki bir soruya ise “bildiğim kadarıyla süreç bu şekilde” yanıtını verdi.

Fileleftheros gazetesi ise: “Kıbrıslı Türk Avukat Kısa Prosedürlerle Serbest – Kıbrıs Türk Avukatla Her Şey Çabucak Oldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum polisi, Hukuk Dairesi ve Kürşat’ın avukatının önceden vardıkları uzlaşı sonrasında Kürşat’ın mahkeme sürecinin hızlı bir şekilde tamamlandığını yazdı.

Gazete, Kürşat’ın seyahat belgelerinin de alınmadığını belirtirken tüm suçlamalar göz önüne alındığında alabileceği en yüksek mahkumiyetin iki yıl hapis cezası olabileceğini de aktardı.

Diğer gazeteler ise söz konusu haberi şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Akan Kürşat 20 Suçlamayla Şartlı Serbest”.

Alithia: “Geldi ve Serbest Bırakıldı – Kıbrıslı Türk Avukat Kıbrıs Rum Taşınmazlarını Suiistimale İlişkin Suçlamalarla Karşı Karşıya”.