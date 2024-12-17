Akandere: Bu işler siyasetle değil, iradeyle çözülür

Haber Kıbrıs'a konuşan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Berksan Bekir Akandere, toplu taşımacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerek, çözüm önerilerini sıraladı. Akandere, toplu taşımacılığın hem hizmet alan hem de hizmet veren açısından memnuniyetsiz bir yapıya sahip olduğunu ifade etti ve devlet politikalarının eksikliğini vurguladı.

“Toplu Taşımacılık Stratejik Bir Sektördür”

Toplu taşımacılığın halkın menfaati için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Akandere, bu sektörün hak ettiği noktada olmadığını söyledi. "Toplu taşımacılık, stratejik bir sektördür ancak mevcut durumda hem hizmet alanlar hem de hizmet verenler memnun değil," diyen Akandere, bu yapının bilimsel projelerle iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Devlet Politikasına İhtiyacımız Var”

Akandere, toplu taşımacılıkta yaşanan sıkıntıların çözümü için hükümet politikalarının yetersiz kaldığını, bu konuda devlet politikalarının devreye girmesi gerektiğini belirtti. “Toplu taşımacılık halkın ihtiyacıdır ve bu sektöre orkestra şefi gibi yaklaşması gerekmektedir,” dedi.

“Turizm Taşımacılığı Ciddi Sorunlarla Karşı Karşıya”

Turizm taşımacılığının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade eden Akandere, güney geçiş noktalarındaki yoğunluk ve KKTC plakalı araçların güney havalimanlarından yolcu taşıyamaması gibi sorunlara dikkat çekti. “Güney’de 8+1 koltuk düzenine sahip araçlar izin alırken, bizim otobüslerimiz çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor. Bu boşluklar korsan taşımacılığı teşvik ediyor,” dedi.

“Basit Çözümlerle Büyük Sorunlar Aşılabilir”

Akandere, toplu taşımacılık sektörünün sorunlarının çözümünün aslında basit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Turizm taşımacılığı için özel statü oluşturulması,

Kredibilite imkanlarının sağlanması,

Güncel ihtiyaçlara göre yasaların düzenlenmesi,

Eğitim ve turizm taşımacılığının öncelikli sektörler olarak ele alınması.

“Toplu Taşımacılık Üvey Evlat Muamelesi Görüyor”

Toplu taşımacılığın uzun yıllardır gereken ilgiyi göremediğini söyleyen Akandere, bu durumun sektörü zor durumda bıraktığını ifade etti. “Bugün öğrenci taşımacılığı geleceğimizdir, turizm taşımacılığı ise ekonomimizin lokomotifidir. Ancak bu sektörler hak ettikleri değeri göremiyor,” dedi.

“Devlet İradesi Olmadan Çözüm Zor”

Akandere, toplu taşımacılıkta kalıcı çözümler üretilmesi için siyasi popülizmin bir kenara bırakılması ve sektör temsilcilerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı. "Ciddiyet, duruş ve vizyon gerekiyor. Bu işler siyasetle değil, iradeyle çözülür. Toplu taşımacılık için devlet politikası şart," diyerek açıklamasını sonlandırdı.