Akandere: İktidarın rant kapısı değil, bizim ekmek kapımız

Akandere Otobüs İşletmeleri direktörü Beksan Bekir Akandere "T İzinleri" ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya soruların cevaplanması için çağrıda bulundu. Akandere " Turizm taşımacılık ciddi ve bir o kadar önemli bir iştir. Sizlerin rant kapısı gördüğü bu sektör bizim ekmek kapımızdır." ifadelerini kullandı.

Akandere'nin açıklaması şöyle:

T İZİNLERİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sayın Erhan Arıklı yaptığı açıklamada verilen “T” izinler konusunda izin kurulu kriterlerine uygun olanlar “T izni” alacak demiş ve bazı izinlerin geri çekildiğini verilmediğini ifade etmiştir.

Sayın Bakan’a kamuoyu önünde sormak istiyoruz;

LÜTFEN O BAHSETTİĞİNİZ KRİTERLERİN NE OLDUĞUNU BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ? HANGİ İZİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLİP KİME NEYE GÖRE KAÇ ADET İZİN VERİLDİĞİNİN GERÇEĞİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞIRMISINIZ.

• Mesela yıllardır T izin dilekçesi olup bekleyen, tek geçimi taşımacılık olan, vergisini ve tüm sorumluluklarını ödeyenler bu kritere uygun mu?

• Dilekçe başvuru tarihleri göz önünde bulunduruluyor mu?

• Mesela son izin kurulu toplantısında izin verilen kişilerin ne zaman başvuru yaptıklarını da şeffaflık adına paylaşabilir misiniz?

• Yıllardır içerde başvurusu olup tüm soruşturmaları yapılmış dosyalar beklerken daha 1 hafta önce başvuru yapıp hemen izin kurulu toplantısı gündemine alınan ve T izin verilenler var mı?

Sayın Bakan’dan ricamız, son yapılan izin kurulu toplantısı gündemi ve talep edilen izinleri değil, kimlere ne kadar T izni verildiğinin tam ve gerçek karar listesini, şeffaflık adına kamuoyu ile paylaşın. Paylaşın ki bu bahsedilen kriterlere kimlerin sahip olduğu konusunda bizler aydınlanmış olalım.

Daha önce söyledik yine söylüyoruz toplu taşımayı ve özellikle Turistik izinleri rant kapısı olarak gören ve T izni alıp kiralayanları tespit edip iptal edip, bu işi gerçek anlamda yapanlara vermeniz gerekmektedir. Bunun tespitini yapmak hiçte zor değildir. Turizm taşımacılık ciddi ve bir o kadar önemli bir iştir. Yoldan geçenin yapabileceği bir iş değildir.

Sizlerin rant kapısı gördüğü bu sektör bizim ekmek kapımızdır.