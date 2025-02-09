Akandere: Rekabete açık her yerde kalite vardır

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Berksan Bekir Akandere, havalimanı ile şehir içi taşımacılığında uygulanan mevcut düzenlemeyi ve rekabet ortamının eksikliğini eleştirdi. Akandere, “Rekabete açık olan her yerde kalite vardır” diyerek, örneğin İtalya’da Trieste’den Lubiana havalimanına sefer düzenleyen iki firmanın fiyat farkları üzerinden rekabetin getirdiği avantajları vurguladı.

Başkan Akandere’nin açıklamalarına göre, ülkemizde taşımacılığın en yoğun olduğu hatlardan biri olan havalimanı-şehir içi seferlerde neden rekabetin söz konusu olmadığı merak konusu. “Neden KKTC’de havalimanı taşımacılığı, adanın her kesimine hizmet verecek şekilde tamamen özel fiyat politikası ile tek bir firmaya tahsis edilmiş?” diyen Akandere, rekabetin sağlanmasının fiyatların düşmesine ve yolcuların daha ekonomik hizmet almasına yol açacağını savundu.

Ayrıca, devlet tarafından verilen bu taşımacılık hakkının ihale usulü ile devredilmesinin daha şeffaf ve verimli bir sistem oluşturacağı öne sürüldü. İhale sürecinde firmaların vergi borcu, SSK ödemeleri, iş sağlığı ve güvenliği raporlarının temizliği, istihdam kapasitesi ve teminat gibi kriterlerin değerlendirilmesinin, hizmetin kalitesini artıracağı ve sektöre yeni oyuncuların girmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

Akandere, mevcut hizmet veren firmaların yalnızca belirli destinasyonlarda çalıştığını, örneğin okul veya asker taşımacılığı gibi alanlarda hizmet sunmadıklarını belirterek, “Peki bizde bu konuda ne yapıyoruz?” sorusuyla kamuoyunun dikkatini çekti.

Yetkililerin konuya ilişkin yapacağı açıklamalar ve atılacak adımlar, önümüzdeki dönemde taşımacılık sektöründe rekabetin sağlanıp sağlanamayacağı ve hizmet kalitesinin nasıl etkileneceği yönünde merakla bekleniyor.