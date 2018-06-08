Akansoy: Liberal Tatar’a yakışmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, UBP milletvekilleri Zorlu Töre ve Ersin Tatar’ın Kozanöy’de Kıbrıslı Rum’un arazini geri alması ve içerisine ev yapımına başlaması ile ilgili başlattığı süreci kınadı. Akansoy, “Zorlu Töre zihniyetine, Ersin Tatar'ın da ortak olması ne kadar manidar!

Ersin Tatar, sözde liberal, çağdaş, uzlaşmacı ama iş popülizme gelince her türlü ırkçı düşünce ile dans edebiliyor” ifadelerini kullandı. Akansoy, “Kozanköy'de Nikolas Skuridis'e TMK tarafından iade edilen arazisine inşaat başlatması efendileri rahatsız etmiş. TMK'nın almış olduğu kararın yasal olması bir yere kadar anlamlıdır. esas olan meşru olmasıdır. Adam Zorlu'nun arazisine dönmüyor ki, kendi malına, toprağına dönüyor.

Evet, kendi malına. Ve o çok tekrarladıkları KKTC'nin bir kurumu da buna onay veriyor. Gerisi lafazanlıktır, gerisi sözde oy avcılığıdır, popülizmdir. Zihniyet ise faşizm ve ırkçılıktır. Kıbrıs'ın kuzeyine her türlü ulustan insan gelebilecek yaşayabilecek, ama bir Kıbrıslı Rum kendi malına dönemeyecek, öyle mi? Bu çağdığı zihniyetlerin bu adayı getirdiği yer açıktır. Bu zihniyet acıyı üretiyor, sahtekarlığı artırıyor, insanlık dışı davranışları çoğaltıyor. Skurdis, evine dönmeli ve hayatının bu yaşlılık dönemini, huzurla köyünde geçirmelidir. Ve Kıbrıslı Türklere, bu medeniyet sınavını Skurdis'in kendi toprağında özgürce yaşamasını sağlayarak başarıyla vermelidir. Unutmayalım, faşizm ve ırkçılık tehlikelidir ancak sağ popülizm faşizmin örtülü yüzüdür.”