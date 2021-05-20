Akansoy: Adalı cinayeti yeniden soruşturulmalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “geçiş noktaları açılmalıdır” konulu konuşmasında, KKTC’de Kutlu Adalı’nın faili meçhul kişilerce öldürüldüğünü anımsatarak, son zamanlarda Türkiye’de bazı internet kanallarında yapılan yayınlara işaret etti ve cinayet soruşturmasının artık yeniden açılmasının bir zaruriyet olduğunu söyledi.

Bu cinayetin sonuçlarını herkesin bilme hakkı olduğunu ifade eden Akansoy, dönemin soruşturma memurunun da şu anda polis müdürü olduğunu dile getirerek, bu cinayetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda da tekrar soruşturulması gerektiğini belirtti.

Polisin bu yönde bir adım atmasını istediklerini dile getiren Akansoy, yapılan yayınlarda bu konu ile ilgili daha yayın yapılacağının da söylendiğini, bu nedenle de bu konuya artık bir açıklık getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin kapıların geçişlere açılması konusunda yarın bir toplantı yapacağını bildiğini dile getiren Akansoy, siyasi otoritenin yönlendirici olması gerektiğini söyleyerek, elbette sağlık koşullarının da oluşturularak iki tarafın da geçişleri açması için cesaretlendirmesi gerektiğini belirtti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Sinovac aşısının da geçişlerde kabul görmesi konusunda girişim yapması gerektiği dile getiren Akansoy, geçiş kapılarının açılmasının insancıl bir konu olduğunu ve çok değişik bağlamlarda önem taşıdığını kaydetti.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın bir Avrupa Birliği politikası olması gerektiğini söyleyen Akansoy, Avrupa Birliği ile ilişkiler kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Asım Akansoy, kapıların geçişlere eş zamanlı açılması gerektiğine dikkat çekerek, gerekli sağlık önlemeleri alınarak adım atılmasının şart olduğunu söyledi.

Cenevre sonrasında Kıbrıs konusunda “edilgen” bir durumda olunduğunu dile getiren Akansoy, ortaya konulan tezlerle ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını ve yeni durumun nasıl şekilleneceğinin bilinmesi açısından bu konunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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20/05/2021 14:46