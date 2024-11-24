Akansoy: Ali Kişmir’in ve ifade özgürlüğünün yanındayız

CTP Milletvelili Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4’lü Hükümetin bozulmasıyla Kıbrıslı Türkler için yıkıcı bir dönemin kapıları aralanarak, ardından gerçekleşen 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, demokrasinin kalbine saplanan hançer gibi karanlık bir dönemi başlattı." ifadelerini kullandı. Akansoy, "Her geçen gün, demokratik değerlerden uzaklaşan, kurumları zayıflamış ve insan hakları konusunda geriye düşmüş bir toplumun çöküşü, adım adım kurgulanmak istendi." dedi

Açıklamanın devamı şöyle;

"Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in, 2020'deki müdahaleyi ele aldığı yazısı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle yargılandığı bu süreç, basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir. Gazetecilerin kalemlerini susturmak için açılan bu dava, karanlık bir çağın sembolü haline gelmiştir.

CTP olarak demokrasiyi ve gazetecileri korumak adına sunduğumuz yasa değişiklik önerisini reddeden UBP-DP-YDP Hükümeti, bu kötü gidişatın mimarı olmuştur. Gazetecilere, açılan davalar üzerinden gözdağı verilmek isteniyor, onları sindirip susturma çabaları sürüyor.

Özgürlüklere yönelik saldırılara artık bir son verilmelidir.

CTP olarak, Ali Kişmir’in ve ifade özgürlüğünün yanındayız. Bu davayı amasız fakatsız takip edeceğiz.

Salı sabah saat 10'da, Başsavcı tanıklarının dinleneceği duruşmayı izlemek üzere Lefkoşa mahkemesinde olacağız. Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan herkesi yanımızda görmek istiyoruz.

Demokrasi mücadelesi sürüyor."