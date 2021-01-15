Akansoy: Aşılar, Mali Yardım Tüzüğü üzerinden talep edilebilirdi!

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Avrupa Birliği’nin (AB) aşı programı çerçevesinde Kıbrıslı Türklere verilecek aşılar” konusunda resmi makamların bilgi kirliliği yarattığını söyledi. Bu konuda AB Komisyonu sayfasında geniş bilgi bulunduğuna işaret eden ve buradan bilgiler aktaran Asım Akansoy, bu bilgilere bakmanın öneminde değindi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve ekibinin, “Rum’dan aşı istemeyiz bize Avrupa Birliği versin” yaklaşımının ‘aslında belli gizli niyetler’ taşıdığını kaydeden Akansoy, “İki devletli ilişkiyi, aşı konusu üzerinden kurgulamakta ve tarihi hata yapmaktadırlar” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin doğrudan Avrupa Birliği’nden aşı talep etmesi mümkün müydü?” şeklindeki sorulara yönelik de Akansoy, “Şu şekilde olabilirdi diye düşünüyorum: Kıbrıslı Türklere verilen mali katkıyı düzenleyen Mali Yardım Tüzüğü üzerinden talep edilebilir, bu süreç planlanabilir ve doğrudan Komisyon üzerinden alınabilirdi” dedi.

Asım Akansoy, sosyal medya hesabından AB’den Kıbrıslı Türklere gelecek açılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Avrupa Birliği’nin aşı programı çerçevesinde Kıbrıslı Türklere verilecek aşılar anlaşılan o ki iki devletli siyasete takıldı. Bu çerçevede, resmi makamların bilgi kirliliği yarattığını düşünüyorum.Uzun süredir AB Komisyonu sayfasında duran açık bilgiler çerçevesindeki değerlendirmem aşağıdadır.

1.Avrupa Komisyonu, üye devletlerin aşıya erişimini sağlamak için çeşitli firmalar ile ön alım anlaşmaları (6 kontrat ile toplamda 2,3 milyar doz aşı için: BioNTech-Pfizer’den 600 milyon doz; AstraZeneca’dan 400 milyon doz; Sanofi-GSK’den 300 milyon doz; Johnson and Johnson’dan 400 milyon doz, CureVac’dan 405 milyon doz; Moderna’dan 160 million doz) yapmıştır.

2. Bu bağlamda üye ülkeler, ihtiyaç duydukları miktardaki aşı dozunu, onay verilmiş ya da çalışmaları sürdürülen, verileceği öngörülmüş ve tercih edilen aşılardan istediği miktarda ilgili firmalara sipariş vermişlerdir.

3. AB Komisyonu üye ülkeler ile ilgili firmalar arasında aracı olmuş, ülkelerin aynı fiyattan ve adil erişimini sağlamıştır. Komisyon işin pazarlığını yaparak, fiyatını (ki şu ana kadar AB’ye ne kadara satıldığı bilinmiyor, gizli tutuluyor) düzenlemiş ve ön alım anlaşması karşılamıştır. Burada, aşının tedariki, uygulanması ve yasal sorumluluğu üye devletlere aittir.

4. Kıbrıslı Türkler için öngörülen aşı miktarı, doğal olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin siparişinin içerisinde, Kıbrıs Rum yönetimi tarafından planlanmıştır. Doğal olarak, çünkü üye devletin kim olduğu burada bellidir.

5. Kıbrıslı Türklerin doğrudan Avrupa Birliği’nden aşı talep etmesi mümkün müydü? Şu şekilde olabilirdi diye düşünüyorum: Kıbrıslı Türklere verilen mali katkıyı düzenleyen Mali Yardım Tüzüğü üzerinden talep edilebilir, bu süreç planlanabilir ve doğrudan Komisyon üzerinden alınabilirdi.

6. Bunun için dönemin KKTC yönetiminin Nisan ve Mayıs 2020 tarihlerinde başlatılan bu sürece dahil olması, AB ile yapıcı ilişki kurması gerekirdi. Anlaşılan yapılmadı. AB’den gelen sağlık malzemeleri ile ilgili zamanında sorun çıkaranların kim olduğu belliydi: dönemin Başbakanı Sayın Tatar.

7. Sayın Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Avrupa Birliği üyesi olduğunu unutuyor.

8. Sayın Tatar ve ekibi, ‘Rum’dan aşı istemeyiz bize Avrupa Birliği versin’ gibi aslında belli gizli niyetleri olan bir yaklaşımla, iki devletli ilişkiyi, aşı konusu üzerinden kurgulamakta ve tarihi hata yapmaktadırlar.

9. Konu sağlık yapılması gerekenler belliydi, yapılmadı! Demek ki değil!

10. Hem Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olduğunu göz ardı ediyorsunuz, hem de bunun üzerinden AB’ye sözde zorluk yaratarak, kamu sağlığını siyasete kurban ediyorsunuz. Buyurun arayın Biontech/Pfizer’i verin parayı, girin sıraya ve aşınızı alın.

11. Ancak Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nden kaynaklanan hakları bağlamında öngörülen aşılanma konusunu engellemeye asla ama asla hakkınız yoktur.

12. Kıbrıs Rum yönetimi, AB çerçevesinde çoktan başlattıkları planlamaya göre yol alıyor zaten.

İki devletli siyasetinizi insan hayatının önüne koyacak kadar gözünüzün dönmüş olmasını, bu ülkenin insanları asla ama alsa affetmeyecek.

Kaynak: https://ec.europa.eu/.../live.../coronavirus-response_en...”

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15/01/2021 14:29