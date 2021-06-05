Akansoy: Aşırı silahlanma, güvenlik rejimi üzerine kurulan bir istikrarsızlık alanıdır

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, Geçitkale Havaalanı’nın askeri üsse çevrilmesine ve Karpaz’da deniz üssü açılmasına karşı olduklarını, askeri üslerin, hem turizm sektörüne, hem yükseköğretime hem de Kıbrıs’ta çözüm çabalarına darbe vuracağını söyledi.

Akansoy, aşırı silahlanmanın “güvenlik rejimi üzerine kurulan bir istikrarsızlık alanı” olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’a kurulacak askeri üslerin hem ülkemize gelecek turisti ve üniversite öğrencilerini ciddi anlamda engelleyeceğini hem de Kıbrıs’ta çözüm arayışlarına darbe vuracağını belirten Asım Akansoy, Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri yok sayarak kararlar almaması gerektiğini kaydetti.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kapıların açılmasından dolayı mutluyuz”

Sınır kapılarının yeniden açılmasına değinen Asım Akansoy, “Kapılar kapanmadan önce Rumların ayda yaklaşık 20 milyon Euro harcaması vardı. Günde 1 milyon Euro’ya yakın Kuzeyde harcaması vardı. Ekonomi, toplumları yakınlaştırma ve çözüm sürecinde önemlidir. Kapıların açılmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Sınır kapılarının açılmasının mutlaka ekonomik bakımdan önemli olduğunu ama sınır kapılarına salt ekonomik olarak bakılmamasını isteyen Akansoy, “Sınır kapıları insancıl bir konudur. Kıbrıslı Rumları sırf mal satın alan meta olarak görmemek lazım” diye konuştu.

“Tüm KKTC vatandaşları Güney Kıbrıs’a geçebilmeli”

KKTC vatandaşlarının tümünün Güney Kıbrıs’a geçebilmesini istediklerine dikkat çeken Akansoy, “Bu konuda girişimler var. Kolay bir konu değildir. Hassas davranılmalıdır. Desteğimizi veririz. 2004’de oy kullananlar ve aileleri düşünülerek bir çalışma düşünülebilir. İçişleri Bakanlığı kontrolsüz bir şekilde vatandaşlık veriyor diye bazı kesimler her KKTC vatandaşının geçişine karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Turizm sektörüne, yükseköğretime ve çözüm çabalarına darbe”

Geçitkale Havaalanının kalıcı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havaalanı olarak kullanılmasını, bir askeri üsse dönüştürülmesini, aynı şekilde Karpaz’da da askeri deniz üssü kurulmasının doğru bulmadıklarını ifade eden Asım Akansoy, bunun ülkemizdeki turizm sektörüne, yükseköğretime ve çözüm çabalarına darbe vuracağını vurguladı.

Akansoy, bu konuda şöyle konuştu:

“KKTC’de Geçitkale’nin kalıcı İHA- SİHA üssüne çevrilmesi yanında Karpaz’da da deniz üssü de kurulmak isteniyor. Mersin buraya ne kadar uzaktır ki Türkiye buraya daha fazla asker daha fazla askeri üs aşma derdindedir. Burada bu kadar askere gerek yoktur. Türkiye’nin NATO, ABD ve AB ile görüşmeleri var. Son dönemde Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu iki kez Kıbrıs’la ilgili karar aldı. Yapılan baskılardan dolayı ‘iki devletli Türk tezi’ hakim oldu ancak bunun gerçekçi olmadığını görüyoruz. İnsan ilişkilerini geliştirelim derken, adayı askere ve silaha boğmak yanlıştır.”

“Kıbrıslı Türklerin iradesinin ötesinde kararlar alınmamalı”

Akansoy, İki askeri üstten söz edildiğini, birisisinin Geçitkale Havaalanı’nda diğerinin de Karpaz’da askeri deniz üssü yapılacağının söylendiğine dikkat çekerek, “Bu o kadar kolay bir konu değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO bağlamında 14 – 15 Haziran’da görüşmesi var. Bu konular konuşulacak mı bilmiyoruz ama biz Kıbrıslı Türklerin iradesi ötesinde, Başbakan Ersan Saner’in de konudan habersiz konuşmalar yapması kabul edilebilir değil” dedi.

“Güvenlik rejimi üzerine kurulan bir istikrarsızlık alanı”

Kuzey Kıbrıs’a askeri üstler açılmasının güvenlik rejimi üzerine kurulan bir istikrarsızlık alanı olduğunu, özellikle de bu durumun adaya turist gelişini ciddi anlamda engelleyeceğini belirten Akansoy, bu durumun yükseköğretimi de olumsuz etkileyeceğini ve Kıbrıslı Rumları da korkutup, endişeye sevk edeceğini vurguladı.

Asım Akansoy, şöyle devam etti:

“Bunlara gerek yoktur, ‘insan ilişkilerini geliştirelim’ derken, bu tür araçlarla adayı silaha boğmanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Biz bunun tam tersini savunuyoruz. Kıbrıslı Türkler yok sayılarak kararlar alınmamalıdır. ‘Ben Geçitkale’de askeri üst kuruyorum, bilmem nereye deniz üssü kuruyorum’ deniyor. Bunları kabul etmemiz, kabullenmemiz mümkün değildir. Bunları oturarak, konuşarak, akıl yoluyla ortak bir çerçevede ileriye taşımak lazım. Ülkede var olan durum ne iç siyaset ne de Kıbrıs sorunu açısından sürdürülebilir değildir.”

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05/06/2021 16:39