Akansoy: Başta sağlık ve eğitim olmak üzere kamu yatırımlarına ağırlık vereceğiz

CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, hükümetin ortada olmadığını ve halka güven vermediğini, hükümetin sıkıntıları ortaya koymadığını, kamuoyundan uzak durduğunu belirterek, “Boşluğu biz doldurmaya çalışıyoruz, önemli bir irade ortaya koyuyoruz. Hükümeti kurma iddiasıyla yola çıktık. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok ama planlarımız, projelerimiz var” dedi.

Akansoy, hükümete gelmeleri durumunda sağlık ve eğitim başta olmak üzere, kamu yatırımlarına öncelik vereceklerini vurguladı.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Adaylar ve seçmenler seçim çalışmalarında mesafeyi koruyor”

Covid-19 salgını devam ettiği için adayların ve seçmenlerin seçim çalışmalarında kurallara dikkat ettiğini anlatan Akansoy, “Geçmiş yılların coşkusu yok. Seçim çalışmaları, kalabalıklar içinde dakikalarca projeleri anlatmak yerine kapı önlerinde bir dakikalık diyaloglara kaldı. İnsanlar ekmek derdinde, çoluğuna çocuğuna para bulabilme derdinde. Bu duygu yükü nedeniyle halkla adaylar arasında mesafe açılıyor” dedi.

“Ortada hükümet yok güven vermiyor”

Hükümetin ortada olmadığını ve boşluğu kendilerinin doldurmaya çalıştığını ifade eden Akansoy, “Ortada hükümet yok, güven vermiyor. Sıkıntıları ortaya koymuyor. Kamuoyundan uzak duruyor. Boşluğu biz doldurmaya çalışıyoruz. Önemli bir irade ortaya koyuyoruz. Gelen soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Hükümeti kurma iddiasıyla yola çıktık. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok ama planlarımız, projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Boykotçuların başarılı olacağına inanmıyorum”

Seçime gitmeyerek boykot yapacak seçmenlerle ilgili konuşan Akansoy, “Siyasi gerekçelerle boykot kararı verenler var. Bunların nedenlerini tartışabiliriz. Daha büyük bir kesim ise siyasete güvenini yitirdi. Bunlar içinde UBP’li olanlar da var. Boykot güçlü bir mücadeledir. Palyatif bir grubun hareketiyle başarılı olacağına inanmıyorum. Son 4 yıldır, siyaset itibar kaybına uğradı. Hükümeti Cumhurbaşkanlığı uğruna bırakıp gidenlerin de kötü yönetimin de seçimlere müdahaleler olmasının da bu itibar kaybında payı var” şeklinde konuştu.

“Sandığa gitmemek, statükonun devamıdır”

Sandığa gitmemenin statükoya hizmet ettiğini, statükonun devamını sağladığını ifade eden Akansoy, “Zaman zaman ‘Hepiniz aynısınız birbirinden farkınız yok, sizi de gördük’ deniliyor. Ancak fark vardır. Hükümette biz de görev aldık. Bizim yaptıklarımız da son dönem hükümetlerin yaptığı da ortada. Her şeye rağmen siyasete küsmek olmaz. Eleştirmeliyiz, denetlemeliyiz, sorgulamalıyız. Sandığa gitmemek statükonun devamıdır” dedi.

“Projelerimizden bahsettikçe boykotçuların düşünceleri değişiyor”

Şu an boykotçu olanların büyük bir kısmının sandığa gideceğini anlatan Akansoy, “Eğitim ve sağlık konusunda projelerimizden bahsettikçe boykotçuların düşüncelerini değişiyor. Bu topraklardan çıktık kendimizi kimseden üstün görmedik. Mesele meclise girmek değildir. Önemli olan 50 tane iş yapabilecek vekillerin meclise gitmesidir” ifadelerini kullandı.

“Sol görüşlü insanlar için meclis, mücadelenin bir mecrasıdır”

Sol görüşlülerin mecliste yer alması gerektiğini dile getiren Akansoy, “Sol görüşlü insanlar için meclis mücadelenin bir mecrasıdır. Sesimizi daha çok duyurabiliriz ve halkın beklentilerini gündem yapabiliriz. İktidara tek başımıza gelirsek Anayasayı da değiştirebiliriz. Meclisi sol kesim, demokrasi yanlıları kullanmalı. Güçlü icraatlar için hükümet oluşturma dönemi gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Kamu yatırımlarına öncelik vereceğiz”

Hükümete gelmeleri durumunda kamu yatırımlarına öncelik vereceklerine dikkat çeken Akansoy, “Kamu sağlığına önem veriyoruz. Kamu sağlığının güçlü olması gerekiyor. Covid-19 bize bunu gösterdi. Sağlığın Lefkoşa ve Mağusa’daki devlet hastanelerinden döndüğünü gördük. Kamu yatırımlarına öncelik vereceğiz” dedi.

“Tam gün eğitim üzerinde duruyoruz”

Pandemi nedeniyle eğitimde kayıplar yaşandığına işaret eden Akansoy, “Tam gün eğitim üzerinde duruyoruz. Bir buçuk- 2 yıl eğitimde kayıplar yaşadık. CTP olarak muhalefetteyken, çağdaş internet için hükümete ülke genelinde fiber optik hattın geliştirilmesini, her öğrenciye tablet verilmesi, yazılım ve hizmet içi eğitim verilmesini istedik. Bu noktalarda yardımcı olacağımızı söyledik. Bu 4 maddeyi yapan ülkeler eğitimde kayıpları azalttılar. Halen tableti olmayan öğrenciler var” ifadelerini kullandı.

“Buğday üretimi artırılmalı”

Un sorununa da değinen Akansoy, “Türkiye ve Rusya buğday üretiyor. Bizim üretimimiz yeterli değil. ‘Türkiye’den ve Rusya’dan neden buğday ithal edemiyoruz?’ diye sordum. Türkiye’nin devletler üzerinden satış yaptığını ve bize buğdayı dolar üstünden sattığını öğrendim. Bu durum vergiler üzerinden düzenlenebilir. Buğday üretimi artırılmalı. Tamamen dışa bağımlı bir ekonominin ayakta durma imkânı yoktur. Pandemi ve döviz krizlerinde ekonomi ayakta duramaz” dedi.

“Maaşların dövize endekslenmesini istiyoruz”

Euro para biriminin kullanımıyla ilgili konuşan Akansoy, “Ülkedeki ekonomik döngü döviz üzerindendir ancak döviz olmayan ücretlerdir. Türk Lirasını kullanmama gibi bir düşünce yok. Ücretlilerin gelirini daha standart bir hale getirmek için maaşların dövize endekslenmesini istiyoruz. Türk Lirasının kullanılmasından dolayı enflasyon vergisi var. Türkiye’nin bunu bize ödemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kosova ve Karadağ, Euro kullanımına geçti”

CTP’nin hükümete gelince Euro kullanımı için Brüksel’e ve Ankara’ya gideceğine, görüşmeler yapacağına dikkat çeken Akansoy, “Meclisteki partilerle, ekonomik örgütlerle bankalarla birlikte hareket edilecek. Kosova ve Karadağ, AB Merkez Bankası’nın muhalefetine rağmen Euro kullanımına geçti. Fiili durumu yarattıktan sonra AB’nin desteği sürdü. Bu bir süreçtir. Farklı öneriler olabilir, dinlemeye hazırız” şeklinde konuştu

“İki ayrı devlet tezi bizi dünyadan kopardı”

Ülkede yaşananlardan dolayı federasyon tezini ortaya koyanların ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını belirten Akansoy, “İki devletli çözümü savunmak ve BM güvenlik konseyi kararları dışına çıkmak çözümsüzlüktür. Türkiye de bu iki ayrı devletli çözüm görüşüne destek veriyor. Ortaya konulacak tezler, Kıbrıs Türklerinin haklarına zarar vermemeli. İki ayrı devlet tezi bizi dünyadan kopardı. Diplomatik ilişkilerde ve ticarette sorunlar yaşanıyor” dedi.

“CTP olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönmeyiz”

Kıbrıs Rum tarafının ‘gelin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni beraber yönetelim’ diye teklif sunması karşısında bunu kabul etmeyeceklerine dikkat çeken Akansoy, “CTP olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönmeyiz. Kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözümü 2 toplumlu ve bölgeli federasyonu savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan ile gelen 15 TIR neden geri döndü ?”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC’nin kuruluş yıldönümünde gelen TIR’ların geri döndüğünü anlatan Akansoy, “Erdoğan geldiğinde 15 TIR geldi ancak geri döndü. İçlerinde ne vardı? Azerbaycan KKTC’yi mi tanıyacaktı yoksa burada ofis mi açacaktı” şeklinde konuştu.

“Ucuz iş gücü olarak gençlerin Güney’de çalışmasına içim el vermez”

Güney Kıbrıs’ta ve yurtdışında çalışmak isteyen gençlerle ilgili değerlendirmede bulunan Akansoy, “İktidarda olanlar, gençlerin göç etmesini umursamıyor ve ‘yerlerine başkaları gelir’ diyorlar. Ucuz iş gücü olarak gençlerin Güney’de çalışmasına içim el vermez. Sendikalar umarım Kıbrıslı Türklerin yer aldığı çalışma yaşamını denetler. Yurt dışında eğitime giden gençlerimiz ülkeye dönmek istemiyor. Buradaki gençler göç etmek istiyor. Bu durumu durdurmamız gerekiyor” dedi.

“Mali protokoller alt üst ilişkisi yaratıyor”

Bir izleyiciden gelen Türkiye ile “iki devlet ilişkileri” açısından bir sorun olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akansoy, “Türkiye ile ilişkiler devletlerarası olmalı. Karşılıklı saygı olmalı. Duygusal eksen üzerinden dönmemeli. Mali protokoller alt üst ilişkisi yaratıyor. Bunu kullananlar hükümete geliyor. Türkiye, Kıbrıs’ın tümünün garantörüdür. Türkiye ile ilişkiler bizim için önemlidir” ifadelerini kullandı.

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22/12/2021 17:18