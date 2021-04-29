Akansoy: Belge saklandı, siyasi partilerle paylaşılmadı…

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Cenevre’ye Doğru Kıbrıs Sorunu” konulu konuşmasında, Kıbrıs sorununun kendine özgü bir karakteri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Kıbrıs konusunda farklı senaryoların gündeme getirildiğini söyleyen Akansoy, iki devletliliğin de bunlar arasında bulunduğunu belirtti.

Akansoy, bu süreçte ana muhalefet olarak sürece dahil olmak istediklerini, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik ortak akıl geliştirilmesi gerektiğini söylediklerini ancak Cumhurbaşkanının, ortak aklın oluşmasının uygun görmediğini, Meclis’i bilgilendirmediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanının Cenevre’de nasıl bir hamle yapacağını, nasıl önerilerde bulunacağını siyasi partilerle görüşmediğini söyleyen Akansoy, Kıbrıs Türk tarafının resmi belge olarak sunduğu 6 maddelik belgenin Cenevre’deki siyasi partilerle de paylaşılmadığını, hatta böyle bir belge olmadığının söylendiğini savundu. BELGE SAKLANDI, SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILMADI…

“BELGE SAKLANDI, SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILMADI… FELAKET SENARYOSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Neden uluslararası camia nezdinde Kıbrıs Türk siyasetini bu kadar alçaltıyorsunuz” diyen Akansoy, “Belge saklanmıştır, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle paylaşılmamıştır” dedi.

“Bir felaket senaryosuyla karşı karşıyayız” diyen Akansoy, belgenin Kıbrıslı Türkleri kazanıma götürmeyeceğini söyleyerek, belge ortaya konulurken, bir sonraki adımın hesaplanıp hesaplanmadığını sordu.

Belgenin bugün yumuşatılarak dönüştürülmemesi halinde BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına yönelik ağır kararlar alacağını savunan Akansoy, “CTP olarak biz bu felakete ortak olmayacağız, sorumluluğunu üstlenmeyeceğiz.” dedi.

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29/04/2021 14:38