CTP Milletvekili Asım Akansoy Meclis Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. Akansoy, stenograf çalışanlarına yapılan suçlama ve soruşturmanın derhal geri çekilmesini talep ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk ekonomisinin tüm tarafların ortak aklıyla konuşulması gerektiğini söyleyen Akansoy, ülkenin böyle yönetilemeyeceğini vurguladı.

Meclis Başkanı'nın taraf olmaması gerektiğini dile getiren Akansoy, mayıs ayında seçimlerin yapılmasının ardından ülkede gelişmelerin birlikte yaşanacağını kaydetti.

Burada yapılması gerekenin ortak akılla yapılması gerektiğini dile getiren Akansoy, “'Ben yaptım olur' zihniyetinin kalkması gerekir. Metazori bu yasayı geçirdiğinizde ne olacak? El-Sen Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Ne olacak? Halk bu Meclis'te değişimi talep ediyor.” ifadelerini kullandı.

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10/04/2023 20:02