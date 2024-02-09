Akansoy: Bir an önce erken seçimle temiz bir sayfa açmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümeti eleştirerek, “Bir an önce erken seçimle temiz bir sayfa açmalıyız” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanal SİM’de yayınlanan “Haber Aktif” programına konuk olan Akansoy, iktidar ortaklarını “kendi içlerinde yaşadıkları sorunlardan dolayı memleket meselelerine duyarsız kalmakla” suçladı.

“CTP ülkeyi yönetmek için gerekli kadro ve vizyona sahip” diyen Akansoy, projelerini tamamen hayata geçirebilmeleri için CTP’nin tek başına iktidara gelmesi gerektiğini söyledi.

“Ülkede yönetim anlamında denenmemiş tek şey CTP’nin tek başına iktidarı” ifadelerini kullanan Akansoy, koalisyon ortaklığına gidilirse hükümet programında ortakların da hassasiyetlerini dikkate alınması gerekeceğini ifade etti.

Akansoy, “Eğer bu ülkede ekonomik, sosyal bir gelişme istiyorsak, değişim ve planlı bir kalkınma ile hep birlikte ortak hedefler doğrultusunda birlikte yönetim, öngörülebilir bir düzenleme istiyorsak bu konuda sorumluluk üstlenmek zorundayız. Bu sorumluluğu da almaya hazırız.” dedi. Yurttaşlık Yasası’na yönelik bir soru üzerine, bu yasanın kendileri için adeta bir kırmızı çizgi olduğunu belirten Akansoy, koalisyona bile girilse bu konuda kesinlikle adım atacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Sorunu konusuna da değinen Akansoy, “Sonuç ve çözüm odaklı bir müzakere sürecinde Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri referans alarak, dikkate alarak, gözeterek hareket etmeyeceği bellidir.” dedi. Bu noktada Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını, çözümü ve federasyonu öncelikli kılacak sorumlu bir müzakerecinin bu işte yer alması gerektiğine inandığını belirten Akansoy, bunun çok ciddi bir mesele olduğunu kaydetti.

Vicdani ret konusuna da dikkat çeken Asım Akansoy, CTP olarak bu konuda yasa önerisi verdiklerini ancak önerinin hükümetin oylarıyla reddedildiğini anımsattı. Akansoy, “UBP dünden bugüne, bu gibi konulara karşı mesafelidir. Yani samimi davranmamaktadır. Duyumlarımız, bedelli askerlik konusundan da vazgeçecekleri ve sadece belli alanlara af konusunun gündeme getirilerek bu konunun kapatılacağı yönündedir. Bu bizim resmi olarak aldığımız bilgidir” dedi. Komitede CTP’li milletvekillerinin konuyla ilgili mücadele ettiklerini söyleyen Akansoy, “Bu ülkede vicdani ret konusu önemli bir konudur. Bir insan hakkı konusudur, evrensel bir konudur ve bu konuyla ilgili ortaya koyduğumuz yaklaşım doğru bir yaklaşımdır, Meclis Komitesinde de bu konuda aktif çalışmaya ve öneri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.