CTP Milletvekili Asım Akansoy Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada BRT’nin halka mal olmuş bir kurum olduğunu söyleyerek çok seslilik ve tarafsızlığın önemine işaret etti.

BRT’nin muhalefet milletvekillerini programlara çıkarmadığını söyleyen Akansoy, “BRT muhalefetin sesini kısmakla yükümlü değildir” dedi.

Bu konuda aldıkları bilginin BRT Yönetim Kurulu Başkanı’nın siyasi görüşleri çerçevesinde bunun yapıldığı yönünde olduğunu dile getiren Akansoy, programcılara “muhalefet milletvekillerinin programa alınmaması talimatı verildiğini” söyledi.

Bazı milletvekillerinin program yapımcılarına ajan olarak tanıtıldığını da iddia eden Akansoy, bunun kabul edilebilir olmadığını ifade etti, tüm görüşlerin BRT’de yansıtılması gerektiğini anlattı.

Cenevre toplantısına da değinen Akansoy, toplumlararası güvenin gözetilmesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Meclis’e gelerek süreç hakkında bilgi vermeye çağıran Akansoy, “Cumhurbaşkanı Meclis’ten korkmamalı” dedi.

Tüm siyasi partilerin kafa kafaya vererek ortak bir akıl geliştirilmesi gerektiğini anlatan Akansoy, toplumun Kıbrıs sorunu nedeniyle daha fazla gerilmesine izin verilmemesini istedi.

Ardından gruplar arası varılan mutabakatla toplantı tamamlandı. Genel Kurul sonraki toplantısını Perşembe 10.00’da gerçekleştirecek.

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03/05/2021 15:39