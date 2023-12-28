Akansoy: Bu cendereden hep birlikte çıkacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün akşam Hidden Garden’da “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla 53’üncü yaşını kutladı.

Resepsiyonda konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Asım Akansoy, “Bir inancın yüceliğinde bulduk biz CTP’yi, Bir kavganın güzelliğinde sevdik” ifadelerini kullandı. Toplumda umutsuzluğu yaymaya çalışanlara karşı CTP’nin hep umudu canlı tuttuğuna dikkat çeken Akansoy, “Yorulan, umutsuzluğa kapılan insanlarımız oldu elbette, yolda giderken biz onlara da el verdik, omuz verdik” dedi. “Yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yol birlikte yürünecek” diyerek omuz omuza mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Akansoy, bu toplumu yok farz edenlere karşı, “Biz varız” denilecek bir dönemde olunduğunun altını çizdi. 53 yılın kolay geçmediğine dikkat çeken Akansoy, bugünlere kolay gelinmediğini söyledi. “Önümüze zorluklar çıktı, engeller kondu... Tümünü el ele vererek aştık ve bu yolu birlikte yürüdük” diye konuşan Akansoy, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerinin altını çizdi. Akansoy, “Toplumla bütünleşerek, sivil toplumu kucaklayarak bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Toplumun farklı kesimlerini de yanımıza alarak bizi sıkıştırmak istedikleri bu cendereden hep birlikte çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“CTP ara seçimin de ötesinde oy oranıyla birinci partidir”

Gailesi bu toplum, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki var oluşu, barış, demokrasi ve insan hakları olan herkesle el ele, yürek yüreğe yürüdüklerini ifade eden Akansoy, bundan sonra da yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Parti açısından iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirten Akansoy, haziran ayında gerçekleştirilen ara seçimlerde Sami Özuslu’yu on dokuzuncu milletvekili olarak meclise gönderdiklerini anımsattı. Önümüzdeki pazar günü bir seçim olsa, CTP’nin ara seçimlerde alınan sonuçların da ötesinde bir oya sahip olacağını kaydeden Akansoy, CTP’nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi. Asım Akansoy, “CTP’nin Genel başkanı Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı noktasında toplumun her kesiminin onayını almaktadır ve toplum liderliğini üstlenmeye hazır durumdadır” diye vurguladı. CTP’liler için ne milletvekilliği ne bakanlık, başbakanlık ne de Cumhurbaşkanlığının önemli olmadığını vurgulayan Akansoy, “Hiçbiri bir makam değildir, mevki değildir. Bunların tümü bizim bu topraklardaki varoluşumuzu geliştirecek, kökleştirecek ve geleceğe taşınmasına yardımcı olacak araçlardır. Dolayısıyla bu bilinçle, bu anlayışla yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” diyen Akansoy, CTP’nin 53’üncü yaşını kutlayarak sözlerini sonlandırdı.