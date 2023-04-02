Akansoy: “Bu toplumun özdeğerleri ile oluşturulmuş AÖA’nın geliştirilmesi, CTP için olmazsa olmazdır”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümetin kendi atadığı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu’nu “gerekçe göstermeksizin” görevden aldığını belirterek tepki gösterdi. Akansoy, Akademi’yi kapatma noktasına getiren bu uygulamalarından “bir an önce vazgeçilmesi” ve AÖA’yı işlevsiz hale getirecek kararların “vakit kaybetmeksizin geri alınması” çağrısında bulundu.

Asım Akansoy, “Bu toplumun özdeğerleri ile oluşturulmuş Atatürk Öğretmen Akademisi’nin geliştirilmesi, CTP için olmazsa olmazdır” ifadelerini de kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “plansız, programsız, öngörüsüz, iş bilmez” uygulamaların, genel eğitim sisteminde olduğu gibi yükseköğretim kademesinde de “ciddi sorunlar” yarattığını savunarak, ülkeyi yönetenlerin, Atatürk Öğretmen Akademisi üzerinden oynadığı “siyasi oyunlarla”, bu ülkenin temel eğitim kademesine öğretmen yetiştiren en önemli kurumunu “iş yapamaz” hale getirdiğini ileri sürdü.

Hükümetin, kendi atadığı AÖA Yönetim Kurulu’nu “gerekçe” göstermeksizin görevden aldığını belirten Akansoy, “Böylelikle Akademi işlevsiz, bundan önce yapılan işlemleri de sorgulanır hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

CTP’nin “tarihsel ve kültürel değerinin yanında ilkokul kademesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren, bu yönüyle önemli bir misyona sahip olan AÖA’nın işlevsiz hale getirilmesine ve sonuçta da kapatılmasına" hep karşı durduğunu ifade eden Akansoy, ülkedeki mevcut yönetim anlayışının hem genel eğitim sisteminde hem de yükseköğretimde “derin yaralar” açtığını savundu.

“CTP için, bu toplumun öz değerleri ile oluşturulmuş olan akademinin geliştirilmesi olmazsa olmazdır ve tüm çalışmalarını bu temel ilke üzerinden yürütmektedir. CTP, AÖA’nın partizan yaklaşımlardan uzak, bilimsel değerler ve ortak toplumsal akıl ışığında geliştirilmesi için çaba içerisindedir” diyen Akansoy, Akademi’yi kapatma noktasına getiren bu uygulamalarından “bir an önce vazgeçilmesi” ve ülkenin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ni “işlevsiz hale getirecek kararların vakit kaybetmeksizin geri alınması” çağrısında bulundu.

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02/04/2023 14:04