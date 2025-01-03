Akansoy: Bu ülke elimizden kayıp gidiyor, 2025’te mücadeleyi yükselteceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kuzey Kıbrıs Web TV’de Ahmet Kaptan’ın programına konuk olarak açıklamalarda bulundu. Asım Akansoy, ülkede büyük bir çürüme yaşandığına dikkat çekerek, “Dağ gibi bir enkaz var, bu ülkede yaratılan yıkımın ortadan kaldırılması için tüm yurtseverlerin mücadeleye katılması gerekiyor” dedi.

“UBP dar bir kesimin çıkar grubudur”

Akansoy, “UBP artık bir parti değil, dar bir kesimin çıkar grubuna dönüşmüştür. Kurultay sürecinde ülkede geçici öğretmenler hariç 300'den fazla istihdam yapıldı ve bu, kurumsal yapıya büyük zarar verdi” ifadelerini kullandı. Meclis Başkanlığı konusunda verilen mücadelede hukuk ve demokrasi kazandıklarını vurgulayan Akansoy, 2024 yılının ülkede istikrarsızlık ve düzensizliğin hakim olduğu bir yıl olarak tarihe geçeceğini söyledi.

“Tarihin en kötü hükümeti”

Akansoy, mevcut hükümetin “tarihin en kötü hükümeti” olduğunu belirterek, deprem fonunun amacı dışında kullanıldığına dikkat çekti. “Bu hükümetin halkın çıkarlarına yönelik bir programı yoktur, olamaz. Ölü gözünden yaş beklenmez” diyerek, hükümetin kamu sağlık sistemine 2025 yılında dahi katkı sağlayamayacağını söyledi.

“Toplum olarak bu yarayı tedavi etmeliyiz”

2025 yılının zor bir yıl olacağını belirten Akansoy, “Her şeye rağmen bu düzensizliği değiştirme kapasitemiz var. Tüm sıkıntılara rağmen direnç göstermeliyiz” diye konuştu. Erken seçimin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Akansoy, CTP olarak bu sürece önderlik edeceklerini ve toplumla birlikte çıkış yolu arayacaklarını ifade etti.

“Birlikte mücadele edecek ve başaracağız”

Akansoy, “Halkın iradesiyle şekillenmiş bir yol haritası yok. Ancak biz, siyasi partiler ve toplum örgütleri ile birlikte bu kanayan yarayı tedavi etmek için sorumluluk alacağız. Mücadele devam edecek ve bu düzensizlik sona erecek” dedi. “Hükümetin” günü kurtarma çabasında olduğunun da altını çizen Akansoy, bakanların değişeceği dedikodularıyla ilgili de konuştu. Ülkenin bir an önce erken seçime ihtiyaç duyduğunu söyleyen Akansoy, “Ülke altımızdan kayıp gidiyor, mücadeleyi büyüteceğiz ve kazanacağız” diye ekledi.

“Tatar sıfır noktasında”

Bölgedeki gelişmelerin Kıbrıs’ı da etkilediğine dikkat çeken Akansoy, Ersin Tatar’ı eleştirdi. Gayrı resmi toplantıyla ilgili de konuşan Akansoy, “Sayın Tatar mecliste oluşan farklı fikirleri dikkate almak zorundadır. Kamuoyunda çözüm isteyen birçok kesimin istencini bilerek orada olmalıdır” dedi. Siyasi partilerle ciddi toplantılar yapılması gerektiğine işaret eden Akansoy, “Gayrı resmi toplantının bir süreç olarak devam edeceği şeklinde duyumlar aldık. Yeni bir süreç başlıyor diyebiliriz 2025’te. Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yeni bir döneme kapı açmak adına başarıyla çıkmak en büyük isteğimizdir. 2025’te Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanacak gelişmeler toplumsal temsiliyetle birlikte taşlanacaktır” dedi. Tatar’ın Yeşil Hat Tüzüğü ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi konularda “sıfır noktasında” olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Hiçbir şey yapmadı. Imagine projesini bile engellediler. Ağır laflarla bize devletçilik oynamasın. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorunundan doğan mağduriyetlerini şimdiden giderecek hamlelerini masaya yatırmasıdır. Sayın Tatar’ın göreve başladığı günden beri geçen sürede özne olma kapasitemizi zayıflattık. Bir toprak üzerinde bir halk yaşıyorsa o halkın bir iradesi vardır. Bu varlığın sosyal, ekonomik temelleri vardır. O halk, temeller üzerinden kendini var eder. Eşitlik talep edilecekse, o halk üzerinden inşa edilir. Dört buçuk yıllık dönem Kıbrıslı Türklerin özne olma kapasitesini zayıflatan bir dönem oldu” diye konuştu.