Akansoy: Çalışma hayatı ile ilgili Af Kültürü yaratıldı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi üyesi CTP Milletvekili Asım Akansoy BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak dün Meclis’te onaylanan Yabancılar ve Muhaceret Yasası ile ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Asım Akansoy, Muhaceret Yasasının derde çare olmayacağını söyledi.

Akansoy, “Ülkede sürekli olarak çalışma hayatı ile ilgili bir af kültürü yaratıldı.Bu af kültürü ne yazık ki! düzgün bir çalışma hayatının oluşmasını önler bir noktaya doğru bizi götürdü. 2016 yılında yapılan en son afta “bu af son aftır”dendi ve o dönemde 5 asgari ücret olan işverenlerin kaçak işçi çalıştırma cezası bugün bir asgari ücrete düşürüldü” dedi.

Akansoy, ülkede yatırımlarını düzgün yatıran işverenlerin muhaceret affı ile cezalandırıldığını da belirtti.

CTP Milletvekili Akansoy, “Bu af yasalarını yaptığımız sürece alnının teri ile yatırımlarını düzgün yatıran işverenlerin öncelikle hakkını yemiş oluyoruz. Af çıkararak herhangi bir soruna çare üretebilmek mümkün değildir. 2016’dan bugüne kadar sürekli olarak biz Meclis’te denetimin artırılması gerektiğini söylüyoruz. Daha fazla denetim yapın, denetim mekanizmalarını artırın, denetim planlaması yapın, bir ülke kendi denetim mekanizmaları ile yürütülmezse sorunlarla karşı karşıya kalır diyoruz. Fakat yapılmıyor, yapılamıyor ya da bu işe ilgi duyulmuyor. Dolayısıyla gelinen nokta itibarı ile bizim değerlendirmemiz bu tür af yasalarının herhangi bir düzenlemeye dönüşemeyeceği yönündedir” diye konuştu.

Asım Akansoy, köklü çözümün af yasasının son kez çıkarılması ile birlikte denetim mekanizmalarını ciddi bir şekilde artırmak ve işverene caydırıcı bir ceza uygulamak olduğunu da vurguladı.

(BRT)

05/11/2019 09:44