Akansoy: Çanlar, Tatar için çalıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sert eleştirilerde bulundu. Akansoy, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumda yalnızlaştığını ve bu süreçte CTP’nin halkın hak ettiği saygınlığı kazanması için kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Akansoy, özellikle BM nezdinde gerçekleştirilecek gayri resmi toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Meclis’teki iç çatışmalarla uğraşmak zorunda kalmasını eleştirerek, "Tatar, mecliste yaşanan utancın başrol oyuncularından biri olmuştur" dedi. Akansoy, Tatar'ın iç siyasetteki başarısızlıklarını örtbas etmek için CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a saldırdığını iddia etti.

Akansoy'un açıklamasının tamamı şöyle:

Çanlar, Tatar için çalıyor!

Kıbrıs Türk halkı uluslararası toplumda yalnızlaştığı zor bir dönemden geçerken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) halkımızın dünyada hak ettiği saygınlığı kazanması ve bir özne olarak yerini alması için kararlılıkla çalışmaktadır.

Bu çerçevede Genel Başkanımız Tufan Erhürman ve partimizin diğer kadroları nezdinde her türlü girişim yapılmakta ve Kıbrıs Türk halkının çözüm ve barış iradesi uluslararası topluma aktarılmaktadır.

Hal böyle iken; içte yaşanan skandallar, Kıbrıs Türk halkının zaman kaybetmesine neden olmaktadır.

BM nezdinde gerçekleştirilecek gayr-ı resmi toplantı öncesinde tüm konsantrasyonunu New York’taki buluşmaya vermesi gereken Tatar, Meclis’te UBP’nin iç çatışmaları nedeniyle yaşanan anlamsız krizi çözmekle uğraşmıştır. Meclis’te yaşanan ve ayrımsız herkesin utandığı sürecin başrol oyuncularından biri de Ersin Tatar olmuştur.

Tatar, Meclis’teki utancı ve kendi sorumluluğunu unutturmak için gündemi değiştirme çabasına girişmiş, CTP’nin tüm toplumun saygısını kazanmış ve umudu olmuş genel başkanı Tufan Erhürman’a saldırmayı seçmiştir.

Halkımız gerçeklerin farkındadır. Görev süresi boyunca tek bir kazanım elde edemeyen, müzakereleri terk eden ve halkımızı lidersiz bırakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkını temsiliyet kapasitesinden ve yetisinden uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Tatar’ın gündem değiştirme çabaları ve kirli suçlama oyunları halkımızın gelecek belirsizliğini ortadan kaldırmıyor.

Kıbrıs Türk halkı görev süresi bir yıl içerisinde tamamlanacak olan Tatar’ın yükünden kurtulmak için gün saymaktadır.

Kendisine tavsiyemiz içine düştüğü çıkmazdan ve sorumlusu olduğu demokrasi utancından kurtulmak için bir yıllık süreyi beklemeden bir an önce istifasını vermesi ve Kıbrıs Türk halkının önünü açmasıdır.