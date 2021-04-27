Akansoy: Cenevre konferansı, küresel bir pazarlık alanına dönecek

CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, Cenevre’deki 5+1 konferansının küresel bir pazarlık alanına döneceğini belirterek, AB’nin, İngiltere’nin, ABD’nin ve Türkiye’nin pozisyonu ve istekleriyle ilgili değerlendirmeler olacağını vurguladı.

Akansoy, “Masa, sadece Kıbrıs için değil diğer ülkeler için son derece önemlidir” dedi.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmi 5+1 BM konferansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Egemen eşitlik ve iki ayrı devlet talebi çözüm istememektir”

Federasyonu reddedip ‘siyasi eşitlik istemiyoruz’ demekle çözümün istenmediğine işaret eden Akansoy, “Çıksınlar açıklasınlar. Siyasi eşitlik ve çözüm istemiyoruz desinler. Kıbrıs’ta çözüm ve federasyon konularında 20 yıllık bir emek var. Kimse bunu yedirtmez. Egemen eşitlik ve iki ayrı devlet talebi çözüm istememektir. Oyuna dahil olmak ve oynamak istememektir” ifadelerini kullandı.

“Sıfır asker konusu görüşülebilir”

Rum lider Anastasiadis’in de yanlışları olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Metinlere ve tutanaklara bakıldığında siyasi eşitlikle ile ilgili sorun yok. Sıkıntılı olan sıfır asker konusu var, bunlarla ilgili hassasiyetler görüşülebilir” diye konuştu.

“Tatar’a iki devleti söylettiriyorlar”

Egemenlik ve ayrı devlet söylemleriyle 90’lı yıllara geri dönüldüğünü aktaran Akansoy, “Crans Montana’dan sonra Türkiye’nin ray değişimi oldu. Çözümü zamana yayma istiyor. Şu an için Sayın Tatar’a, iki ayrı devleti söyletiyorlar. Türkiye, AB, Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile iyi ilişikliler sağlayana dek Tatar’a bunları söyletecekler” dedi.

“Güneydeki seçimler ve kapanma mitingi etkiledi”

Güneyde eş zamanlı olarak federasyonla ilgili yapılan mitinge katılımın daha az olması konusunda sorulan bir izleyici sorusunu yanıtlayan Akansoy, “30 Mayıs’ta Güneyde seçim var, ona odaklandılar ve şu an orada tam kapanma var. Ondan dolayı katılım az olabilir” ifadelerini kullandı.

“BM parametreleri kapsamında bu süreci tamamlamalıyız”

Federasyon konusunda gelişmeler varken bunlar kenara bırakmanın yanlış olduğuna vurgu yapan Akansoy, “BM parametreleri ortadadır. İlk görüşmeden bugüne kadar gelinen süreyi ve pozisyonumuzu kapsar. Bunları yok saymak yanlıştır. En büyük endişelenmemiz gereken Anastasiadis’in tutumudur. BM parametreleri kapsamında bu süreci tamamlamalıyız. Türkiye dış politikada sıkıştı, iki tarafın siyasi eşitliği konusunda anlaşması Türkiye için önemlidir” şeklinde konuştu.

“Tatar, kimin için müzakere ediyor anlamadım”

BM Genel Sekreteri’nin “Berlin’de mutabakata varıldı ileriye götüreceğim” şeklinde açıklama yaptığından bahseden Akansoy, “Ucu açık değil, sonuç odaklı çözüm istiyoruz. Cenevre’de çerçeve anlaşmasına imza atılması sonuç odaklıdır. Küresel bir pazarlık alanına dönecek. AB, İngiltere, ABD ve Türkiye’nin pozisyonu ve istekleriyle ilgili değerlendirme olacak. Masa sadece Kıbrıs için değil diğer ülkeler için son derece önemlidir. Tatar kimin için müzakere ediyor anlamadım” dedi.

“Haziranda resmi bir toplantı yapılması bekleniyor”

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nde olduğu için AB yetkililerinin de Cenevre’de olduğunu ancak tarafsızlık nedeniyle masada olmayacaklarını ifade eden Akansoy, “Türkiye’nin talebiyle gayrı resmi toplantı yapılıyor. Türkiye sınamak istiyor. Gayrı resmi, çünkü kartları açsın sonra resmileştirsin istiyor. Haziranda resmi bir toplantı yapılması bekleniyor. Anastasiadis ilk kez bu kadar rahat gidiyor. ‘Siyasi eşitlikten kaçmadım. BM parametrelerine bağlıyım’ diyecek. Tatar, ‘iki egemenlik’ diyecek. Anastasiadis ‘tek egemenlik’ diyecek. İngiltere ise ‘kavramlara takılıp kalmayacağım’ diyecek” ifadelerini kulandı.

“Tatar meşrulaşmadı, toplumla bütünleşmedi”

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın kendi bildiğini okuduğunu belirten Akansoy, “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak kendi istediğini yapmak değildir. İnönü Meydanı’na insanlar tüm KKTC’nin çıkarı için geldiler ve slogan attılar. Seçilmek ve meşruluk kazanmak ayrıdır. Tatar meşrulaşmadı, toplumla bütünleşmedi. Farklı düşünenleri itti ve incitti” diye konuştu.

“Tatar, son dönemlerindeki Denktaş gibi davranıyor”

Tatar’ın, merhum Rauf Denktaş’ın son dönemlerine benzediğini iddia eden Akansoy, “Tatar, son dönemlerde dışlayan ve hakir gören merhum Rauf Denktaş gibi davranıyor. Yanlış yapıyor, uyardık dinlemek istemiyor” dedi.

“Erken seçim tarihi, meclis genel kurulunda değişebilirler”

Erken seçim tarihinin belirlenmesiyle ilgili konuşan Akansoy, “Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde Oğuzhan Hasipoğlu, Cenevreye gidiyor diye, mecliste yoktur diye iktidarda ‘muhalefet bir tarih belirleyebilir’ endişesi var ancak genel kurulda alınan tarihi değişebilirler. Bunu bize açıkça söylediler. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile seçim tarihi ve iç meseleler konuşulur mu bilemem ancak muhalefet liderleri ve başbakan orada, görüşmeler olabilir” diye konuştu

“Hükümet bankalara nüfuz edemiyor”

Pandemiden dolayı ekonominin kötü olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Türk Lirası değer kaybediyor, ekonomi kötüye gidiyor. Ekonomi konusunda ne yapılması gerektiği düşünülmeli. Bankalara nüfuz edemeyen hükümetin halkı bu hale düşürmesi anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

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27/04/2021 13:48