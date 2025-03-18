Akansoy: “Çözümsüzlük ortamı hem Kıbrıslı Türklere hem de Rumlara bedel ödetiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Çözümsüzlük ortamı hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara bedel ödetiyor” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Akansoy, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 gayrı resmi görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

-“Çözüme ihtiyaç var”

Kıbrıs’ta bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Akansoy, “Bu çözümsüzlük ortamı hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara bedel ödetiyor” dedi.

“Biz, kalıcı, kapsamlı, eşit ve onurlu bir barış için mücadele ediyoruz” diyen Akansoy, sürecin söz konusu durum üzerine kurgulanması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dört buçuk yıldır ortaya koyduğu tezlerin karşılık bulmadığını savundu.

Akansoy, “Kıbrıs’ta kalıcı bir barışa yönelmemiz, farklı arayışlara gitmememiz gerekiyor” diye konuşarak, Hristodulidis’in de zafiyetlerinin olduğunu, Kıbrıslı Türklere yönelik açılımlarda “sınıfta kaldığını” söyledi.

“Bu kaotik ortam içinde ne yapılması gerekir? Sayın Tatar, ‘3D istiyorum, eğer bu gerçekleşirse resmi müzakerelere başlarım’ dedi. Eğer sen bunu talep ettikten sonra kabul ederlerse, BM Güvenlik Konseyi zemininde görüşmeye hazır mısın?” diye soran Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tutarlı davranmadığını savunarak eleştirilerde bulundu.

“Türkiye AB’ye yaklaştığı ölçüde, Kıbrıs’ta Türkiye’yi de rahatlatan bir çözüm modeli ortaya çıkabilir” diyen Akansoy, Doğu Akdeniz’deki gazın transferi noktasında da Türkiye’nin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Asım Akansoy, “Her an her şeyin olabileceği bir ortam var. Mevcut durumu geliştirmekle ve kararlılıkla çalışmaya mecburuz” dedi.

Yeni bir plana dair dedikodular olduğunu ancak somut olarak ellerinde herhangi bir veri bulunulmadığını kaydeden Akansoy, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Rumların ne istediğini biliyoruz. Peki, Kıbrıslı Türkler olarak Sayın Tatar ne istiyor? Bazen egemen eşitlik diyor, bazen konfederasyon, bazen de KKTC tanınsın diyor. Bu belirsizlik herkesi olumsuz etkiliyor. Bizim netleşmeye ihtiyacımız var. Çözümde zaten Kıbrıslı Rumların bizden daha üstün olacağı bir durum söz konusu değil. Sayın Tatar, çocuğun adını koymuyor; bu belirsizlik ortamı devam ediyor”

-“Barış kültürü eksik”

Ülkede bir barış kültürü eksikliğinin olduğunu söyleyen Akansoy, “Bu bir realite. Ortak kültür de zayıfladı. Çatışmanın olmaması avantaj değil, ortak kültürün olmaması dezavantajdır” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının ortak hareket etmesi, birlikte üretim yapılması gibi olanaklar yaratılması gerektiğini ifade eden Akansoy, “Kıbrıslı Türkler, Güney’deki bankalarda hâlâ hesap açamıyor. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ihracatlar nakit parayla gerçekleşiyor. Karma evliliklerden doğan çocuklar vatandaşlık alamıyor. Peki Sayın Tatar ne yapıyor? Neden bu konuların üzerine gitmiyor?” dedi.

Crans-Montana’ya kadar varılan mutabakatların önemli olduğunu belirten Akansoy, bu mutabakatlara bağlı olduklarını söyledi.

"Varılan mutabakatlar önemlidir. Suyu bulandırmanın bir anlamı yoktur” diye konuşan Akansoy, müzakerelerin, söz konusu mutabakatlar üzerinden yeniden başlanması gerektiğini söyledi.

Akansoy, “Biz, 2005–2010 yılları arasında Sayın Talat ile birlikteydik. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerde bir sorun yaşanmadı. Türkiye’nin şu anda yeni bir pozisyon aldığını düşünüyorum. AB ilişkileri nezdinde dikkatle hareket ettiğini görüyorum. Türkiye aslında dış politikada pragmatik bir siyaset izliyor” ifadelerini kullandı.

Akansoy, şunları kaydetti:

“Biz çözüm istiyoruz. Elbette bu çözümün ana ekseni Kıbrıslı Türklerin çıkarları olacaktır. CTP, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitlik temelinde federal Kıbrıs’ı savunur, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlardan daha aşağıda olacağı bir çözümü kabul etmez. Kıbrıs sorunu, tam da Guterres’in ifade ettiği gibi, bölgeyi rahatlatacak bir konudur. Guterres’in bir yılı kaldı ve BM, ‘sonuç alamayacağımız bir sürece elimizi sokmayız’ diyor. Ben inanıyorum ki, bu toplantı için Sayın Tatar ve Hristodulidis’ten bağımsız olarak TC ve Yunanistan ile görüşmeler yapılmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştiren Akansoy, “Kıbrıslı Türkleri özne olmaktan çıkardı.” iddiasında bulundu.