Akansoy: CTP, 7 Belediye Başkanlığını kazanarak, önemli  bir başarı elde etti

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25/12/2022

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Akansoy: CTP, 7 Belediye Başkanlığını kazanarak, önemli  bir başarı elde etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, partisinin 7 belediye başkanlığını kazanarak önemli bir başarı elde ettiğine vurgu yaptı.

Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CTP halkın partisidir, halkın beklentileri çerçevesinde mücadelesinden bir milim sapmadan çalışacaktır.” dedi.

Akansoy’un paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, 7 Belediye Başkanlığını kazanarak, önemli  bir başarı elde etmiştir.

UBP 6, TDP 1, DP 1 ve 3 de bağımsız aday seçimlerde başarılı olmuştur.

Yine 6 İlçenin 3 tanesi bundan sonra CTP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilecektir.  Mağusa, Girne, Lefke...

Ülke genelinde kazanan tüm Belediye Başkanlarını kutlarım.

Seçimlerle ilgili konuşulacak, değerlendirilecek elbette çok konu vardır. Bunu yapacağız.

CTP ilkeleri doğrultusunda, kararlılıkla ve cesaretle mücadelesini sürdürmeye devam edecek.

Yapacak çok işimiz var ve yapacağız.

CTP halkın partisidir, halkın beklentileri çerçevesinde mücadelesinden bir milim sapmadan çalışacaktır.”

25/12/2022 22:07
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TAGS: Akansoy: CTP, 7 Belediye Başkanlığını kazanarak, önemli  bir başarı elde etti
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