Akansoy: CTP Kurultayı 6 Nisan'da yapılacak, başkan adayımız Erhürman

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, parti kurultayının 6 Nisan’da yapılacağını ve partinin başkan adayı olarak da Tufan Erhürman’ın belirterek, "Kurultayda büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı adayımızın Tufan Erhürman olduğunu açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, parti kurultayının 6 Nisan’da yapılacağını, partinin başkan adayı olarak da Tufan Erhürman’ın olacağını söyledi.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu “Ulaş Barış ile Gündem” programına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kurultayda büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı adaylarının Tufan Erhürman olduğunu açıklamayı planladıklarını ifade eden Asım Akansoy, Erhürman’ın CTP ile hareket etmek isteyen her unsurun adayı olacağını, buna tamamen hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

Akansoy, ayrıca, Ekim ayından sonra Kasım veya Aralık ayında CTP’nin bir kurultayının daha olacağını sözlerine ekledi.